Liệu có nên mua iPhone 16e vào năm 2026?

Được trình làng vào đầu năm 2025 với vai trò là phiên bản kế nhiệm cho dòng SE truyền thống, mẫu máy iPhone 16e đã mang lại nhiều sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Dù sở hữu cấu hình phần cứng tương đồng với các phiên bản cao cấp hơn trong cùng thế hệ, thiết bị này từng có mức giá khởi điểm 599 USD khi mới ra mắt, đồng thời thiết bị đã loại bỏ hoàn toàn nút bấm vật lý cũ để chuyển sang thiết kế màn hình tràn viền hiện đại.

Ở thời điểm hiện tại khi hãng công nghệ Mỹ cho ra mắt thế hệ kế tiếp là iPhone 17e với nhiều cải tiến đáng kể, dòng sản phẩm cũ đã không còn xuất hiện trong danh mục phân phối chính thức của hãng nhưng người dùng vẫn có thể tiếp cận các phiên bản tân trang chính hãng từ Apple với mức giá hấp dẫn chỉ từ 419 USD.

Mức giá này biến thiết bị trở thành một sự lựa chọn hợp lý cho nhóm khách hàng mong muốn sở hữu một sản phẩm có chất lượng hoàn thiện cao cấp cùng cấu hình mạnh mẽ để sử dụng ổn định trong nhiều năm tới mà không cần phải chi trả quá nhiều tiền. Máy sở hữu màn hình hiển thị kích thước 6.1 inch đi kèm phần khuyết đỉnh truyền thống cùng 1 ống kính camera độ phân giải 48 megapixel ở mặt sau.

Điểm cộng lớn nhất giúp dòng sản phẩm này duy trì sức hút chính là việc sở hữu bộ vi xử lý trung tâm A18 kết hợp cùng dung lượng RAM 8 GB, giúp thiết bị hoàn toàn tương thích và vận hành mượt mà hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Với dung lượng pin cho phép xem video liên tục lên đến 26 giờ, sản phẩm hứa hẹn sẽ còn được hỗ trợ cập nhật hệ điều hành lâu dài lên đến iOS 27 trong vòng 4 đến 5 năm tới.

Tuy nhiên đối với những người dùng có yêu cầu khắt khe hơn về mặt công nghệ, việc bỏ thêm một khoản ngân sách để nâng cấp lên các phiên bản đời mới sẽ mang lại những trải nghiệm toàn diện hơn. Phiên bản iPhone 17e vừa ra mắt dù giữ nguyên mức giá bán 599 USD nhưng đã được bổ sung tính năng sạc không dây MagSafe, dung lượng bộ nhớ tiêu chuẩn được nhân đôi lên mức 256 GB cùng con chip xử lý A19 cho hiệu năng tính toán vượt trội hơn hoàn toàn thông qua các bài kiểm tra Geekbench 6 thực tế.

Bên cạnh đó nếu người dùng có nhu cầu khai thác sâu hơn các tính năng chụp ảnh đa ống kính hay trải nghiệm trọn vẹn các tiện ích trợ lý ảo Siri nâng cao vốn đòi hỏi cấu hình RAM lên đến 12 GB thì các phiên bản cao cấp như iPhone 17 Pro giá 1099 USD mới là sự lựa chọn tối ưu nhất.

Theo BGR