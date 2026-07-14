Tin nóng công nghệ sáng 14/7: iPhone gửi ảnh nhanh hơn 80% với bản cập nhật mới

PixVerse gọi vốn lớn nhờ công nghệ tạo video bằng AI, Apple mở thử nghiệm iOS 27, Waze thêm tính năng dẫn đường bằng Gemini là những tin công nghệ quốc tế đáng chú ý trong 12 giờ qua.

1. Startup AI tạo video PixVerse được định giá hơn 2 tỷ USD

PixVerse, startup tạo video bằng AI có trụ sở tại Singapore, vừa huy động 439 triệu USD trong vòng gọi vốn mới, đưa định giá công ty vượt 2 tỷ USD. Công cụ của PixVerse cho phép người dùng tạo video độ phân giải tới 4K kèm âm thanh, phục vụ cả nhu cầu giải trí cá nhân lẫn sản xuất nội dung thương mại.

PixVerse gây chú ý khi huy động 439 triệu USD, đưa định giá startup tạo video bằng AI này vượt mốc 2 tỷ USD. Ảnh: PixVerse.

Điểm đáng chú ý là PixVerse hiện có hơn 150 triệu người dùng đăng ký và hơn 15 triệu người dùng hoạt động hằng tháng. Công ty đang phát triển nhiều dòng mô hình khác nhau, từ video cho người dùng phổ thông, video chuyên nghiệp cho phim, quảng cáo đến mô hình thế giới ảo phục vụ game và xây dựng môi trường số.

2. Apple mở thử nghiệm iOS 27, Siri AI bắt đầu đến tay người dùng

Apple đã phát hành bản beta đầu tiên của iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate và watchOS 27. Điểm được chú ý nhất của bản nâng cấp này là Siri AI, phiên bản trợ lý mới có thể trò chuyện tự nhiên hơn, hiểu câu hỏi nối tiếp, đọc nội dung đang hiển thị trên màn hình và thực hiện nhiều bước trong ứng dụng.

Apple mở thử nghiệm Siri AI trên iOS 27, đưa trợ lý ảo mới đến gần hơn với người dùng iPhone, iPad và Mac. Ảnh: Apple.

Bản cập nhật cũng mang lại nhiều cải thiện hiệu năng dễ cảm nhận. Apple cho biết ứng dụng có thể mở nhanh hơn tới 30%, ảnh mới chụp xuất hiện trong Photos nhanh hơn tới 70%, còn AirDrop có thể truyền tệp nhanh hơn tới 80%. Tuy vậy, đây vẫn là bản thử nghiệm nên người dùng cần cân nhắc lỗi phần mềm, hao pin hoặc ứng dụng chưa tương thích.

3. Waze thêm AI Gemini để tìm đường bằng hội thoại

Waze đang bổ sung loạt tính năng mới dùng Gemini, giúp người lái tìm điểm đến bằng cách nói chuyện tự nhiên thay vì phải gõ chính xác địa chỉ. Người dùng có thể hỏi những câu đời thường như tìm quán cà phê còn mở cửa, bãi đỗ xe gần trung tâm thương mại hoặc trạm xăng rẻ gần đó, rồi Waze sẽ trả về danh sách gợi ý phù hợp.

Waze bổ sung tính năng tìm đường bằng AI Gemini, cho phép người lái hỏi điểm đến và nhận gợi ý bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ảnh: Fortune.

Ứng dụng cũng bắt đầu cá nhân hóa tuyến đường dựa trên thói quen di chuyển và tình hình giao thông của từng thành phố. Ngoài ra, Waze có thêm chế độ dành cho xe máy, cảnh báo các rủi ro như ổ gà, gờ giảm tốc, cầu hẹp, đường bị thu hẹp và chế độ "im lặng" để giảm bớt thông báo thoại khi người dùng muốn tập trung nghe nhạc hoặc podcast.

4. Windows 11 bỏ quảng cáo khỏi ô tìm kiếm

Microsoft đang thử nghiệm giao diện tìm kiếm gọn hơn trên Windows 11, loại bỏ các thẻ gây xao nhãng như gợi ý game, ảnh trong ngày, câu đố và nội dung quảng bá. Khi mở ô tìm kiếm, người dùng sẽ chủ yếu thấy các tìm kiếm gần đây, thay vì một loạt nội dung phụ như hiện nay.

Microsoft đang thử giao diện tìm kiếm mới trên Windows 11, thay các nội dung gợi ý và quảng cáo bằng danh sách tìm kiếm gần đây của người dùng. Ảnh: The Verge.

Thay đổi này đáng chú ý vì ô tìm kiếm là tính năng người dùng Windows dùng hằng ngày để mở ứng dụng, tìm tệp hoặc truy cập cài đặt. Microsoft cũng đang thử ưu tiên kết quả từ tệp, ứng dụng và thiết lập trong máy trước các gợi ý từ web hoặc Microsoft Store. Người dùng thử nghiệm còn có thể tắt hoàn toàn các đề xuất web và Store trong phần cài đặt.