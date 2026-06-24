Meta giới thiệu kính thông minh giá rẻ, mở rộng cuộc đua AI cá nhân

Sản phẩm mới của Meta với trợ lý AI Muse Spark và giá chỉ từ 299 USD đánh dấu bước tiến lớn trong ngành kính thông minh, cạnh tranh với Apple, Google.

Tập đoàn công nghệ Meta Platforms và nhà sản xuất mắt kính hàng đầu thế giới EssilorLuxottica vừa chính thức công bố một dòng kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo mới với mức giá phải chăng hơn nhằm tiếp nối chuỗi thành công thương mại từ các thiết bị đeo mang thương hiệu Ray-Ban trước đó.

Dòng sản phẩm mới này có mức giá khởi điểm vô cùng cạnh tranh chỉ từ 299 USD, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn rất nhiều so với phiên bản kính có màn hình hiển thị trị giá 800 USD từng được ra mắt vào năm ngoái. Động thái này khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn trị giá hàng tỷ USD của công ty mẹ mạng xã hội Facebook trong cuộc đua làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo cá nhân với niềm tin mạnh mẽ rằng các thiết bị phần cứng tiên tiến sẽ mang lại những tiện ích thực tế nhất cho người dùng cuối.

Mặc dù tiếp tục được thiết kế và chế tạo dựa trên sự hợp tác sâu rộng với đối tác Luxottica, dòng sản phẩm kính thông minh mới lần này lại là dòng sản phẩm đầu tiên không gắn liền với bất kỳ thương hiệu mắt kính phổ thông nào của hãng như Ray-Ban hay Oakley.

Thiết bị được tung ra thị trường với nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung cùng kiểu dáng đa dạng từ gọng hình chữ nhật hiện đại cho đến bộ sưu tập gọng hình bầu dục thanh mảnh được phát triển thông qua sự hợp tác hình ảnh với ngôi sao truyền thông Kylie Jenner.

Đây cũng là những chiếc kính đầu tiên của tập đoàn được tích hợp sẵn hệ thống trợ lý ảo vận hành bởi mô hình ngôn ngữ lớn Muse Spark, sản phẩm công nghệ đột phá vừa được ra lò từ các phòng thí nghiệm siêu trí tuệ của doanh nghiệp, giúp người dùng tương tác trực quan qua giọng nói và văn bản một cách mượt mà nhất.

Sự bùng nổ mạnh mẽ về mặt doanh số của các dòng kính thông minh do Meta phát triển trong thời gian qua đã trở thành động lực to lớn thúc đẩy các tập đoàn công nghệ sừng sỏ khác như Google và Apple phải nhanh chóng gia nhập đường đua để nghiên cứu các thiết bị phần cứng tương tự.

Theo số liệu thống kê từ tổng cục dữ liệu quốc tế, tổng lượng xuất xưởng kính thông minh trên toàn cầu đã đạt mốc 9,6 triệu đơn vị trong năm vừa qua, trong đó riêng một mình tập đoàn của tỷ phú Mark Zuckerberg đã chiếm giữ đến hơn 76% thị phần toàn thế giới. Việc công bố dòng kính giá rẻ này diễn ra ngay sau khi đối thủ cạnh tranh Snap ra mắt một cặp kính thực tế ảo tăng cường với mức giá đắt đỏ hơn nhiều, tạo nên một cuộc cạnh tranh thị phần vô cùng khốc liệt trong phân khúc thiết bị đeo thông minh.

Theo Reuters