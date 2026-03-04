close Đăng nhập

Hơn 4.600 thanh niên ở Đà Nẵng lên đường nhập ngũ

Sáng 4/3, Lễ giao nhận quân năm 2026 tại Đà Nẵng được tổ chức đồng loạt tại 14 điểm trên toàn thành phố, với hơn 4.600 thanh niên nhập ngũ.

Đây là đợt giao, nhận quân đầu tiên sau khi TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hợp nhất, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, năm 2026, thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi hơn 4.616 công dân lên đường nhập ngũ; trong đó có khoảng 3.950 chỉ tiêu thuộc Bộ Quốc phòng (nghĩa vụ quân sự) và 666 chỉ tiêu thuộc Công an nhân dân.

Lễ giao nhận quân diễn ra đồng loạt sáng 4/3, tại 14 điểm giao nhận quân trên toàn TP, với các thanh niên đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.

Phát biểu tại Lễ giao quân, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng biểu dương 4.616 thanh niên ưu tú toàn thành phố đã nghiêm chỉnh chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ; đồng thời mong muốn các thanh niên TP Đà Nẵng tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, nỗ lực phấn đấu rèn luyện và học tập.

vt-giao-quan-3.png
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các thanh niên được tuyển chọn lên đường nhập ngũ năm 2026 tại điểm giao nhận quân số 4, TP Đà Nẵng.

