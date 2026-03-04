Tỉ giá USD tăng do xung đột Trung Đông, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Tỉ giá USD tăng do căng thẳng Trung Đông. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ điều hành linh hoạt, bảo đảm ổn định thị trường ngoại tệ và kiểm soát lạm phát.

Chiều 4/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, trước bối cảnh lãi suất huy động và cho vay có xu hướng tăng trở lại từ cuối năm 2025, trong khi nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn ở mức cao, báo chí đặt câu hỏi về giải pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm bảo đảm cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế nhưng vẫn giữ ổn định mặt bằng lãi suất. Đồng thời, dư luận cũng quan tâm đến định hướng điều hành chính sách tiền tệ, tỉ giá thời gian tới sẽ ra sao khi thị trường quốc tế biến động mạnh, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông tác động tới tài chính toàn cầu.

Trả lời vấn đề này, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết từ cuối năm 2025 sang đầu năm 2026, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, NHNN đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành phù hợp nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

"Do tình hình Trung Đông căng thẳng nên mấy ngày gần đây tỉ giá có nhích lên và có tăng lên so với cuối năm 2025. Tính đến trưa nay, tỉ giá liên ngân hàng là 26.220 VND/USD", ông Hà nói.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà trả lời tại họp báo Chính phủ.

Theo NHNN, bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, chịu tác động trực tiếp từ các cú sốc bên ngoài. Việc vừa duy trì tăng trưởng cao, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Diễn biến leo thang căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá dầu có thời điểm tăng 8 – 13%, tạo áp lực lên lạm phát toàn cầu. Trước tình hình đó, nhiều ngân hàng trung ương lớn tỏ ra thận trọng hơn trong lộ trình hạ lãi suất, thậm chí có cơ quan phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất trong tháng 3 để kiểm soát lạm phát. Điều này tạo thêm sức ép lên tỉ giá và thị trường tiền tệ trong nước.

Trong thời gian tới, ông Hà cho biết NHNN sẽ tiếp tục theo sát tình hình quốc tế và trong nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Cụ thể, NHNN sẽ điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm quy định về công khai lãi suất cho vay.

Về tỉ giá, cơ quan điều hành sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, bảo đảm thanh khoản thông suốt.

Đối với tín dụng, NHNN sẽ điều hành tăng trưởng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Đồng thời, cơ quan quản lý tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng.