Hội An tái hiện nghi thức Di sản văn hóa phi vật thể Tết Nguyên tiêu

Hồ Xuân Mai
Sáng 4/3, tại Hội An, nghi thức Di sản văn hóa phi vật thể Tết Nguyên tiêu đã được tái hiện, thu hút sự tham gia của các hội quán, cùng người dân và du khách.

Tại khu phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An đã tổ chức lễ Tết Nguyên Tiêu (hay còn gọi là Tết Thượng Nguyên) trong ngày Rằm đầu tiên của năm, từ lâu được người Hội An xem là “cái Tết sau Tết”, thời khắc mở đầu cho một năm mới hanh thông, an hòa.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tại buổi khai lễ Tết Nguyên Tiêu.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng đánh trống khai lễ Tết Nguyên tiêu năm Bính Ngọ 2026.
Theo ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, các nghi lễ truyền thống được trang trọng tổ chức tại Chùa Ông, Chùa Bà, các hội quán người Hoa, đình làng, nhà thờ tộc, các di tích trong Khu phố cổ và các vùng lân cận.
Sau lễ dâng hương tại Đình Hội An (phường Hội An, TP Đà Nẵng) đoàn diễu hành Tết Nguyên tiêu đã đi khắp phố cổ và thu hút sự tham gia của các hội quán, đoàn lân sư rồng, cùng hàng nghìn người dân, du khách.
Lễ cúng Nguyên Tiêu, giỗ Tổ Tiền hiền và các nghi thức dâng hương cầu an thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ mạch nguồn tâm linh bền chặt của cộng đồng cư dân phố Hội qua nhiều thế kỷ.
Nhiều du khách nước ngoài ngỡ ngàng khi được chứng kiến một lễ hội đặc sắc, độc đáo và mang tính tâm linh như Lễ hội Tết Nguyên tiêu. Dọc các tuyến đường như Bạch Đằng, Trần Phú... hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài nước thích thú ghi lại hình ảnh về lễ hội đặc sắc, độc đáo của người Hội An.
Ngay sau lễ dâng hương, đoàn diễu hành với hơn 300 người từ các hội quán, đoàn lân sư rồng... đã đi khắp các tuyến phố cổ﻿.
Với sự hỗ trợ từ lãnh đạo TP Đà Nẵng, việc tổ chức Tết Nguyên tiêu được thực hiện chu toàn và thu hút rất đông người dân, du khách cùng tham gia.
Theo người dân phường Hội An, Tết Nguyên tiêu với người dân địa phương vừa là lễ hội, vừa là ngày cúng tế cầu an, tế tự, cầu tài xin lộc đầu năm ở nhiều di tích tín ngưỡng trên địa bàn thành phố và các hội quán trong khu phố cổ.
Lễ hội Tết Nguyên tiêu không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của cư dân địa phương mà còn là dịp để du khách cảm nhận trọn vẹn chiều sâu văn hóa và đời sống tinh thần của một Đô thị di sản văn hóa thế giới.
Không chỉ với riêng người dân địa phương, những du khách phương xa cũng đến Chùa Ông để dâng hương, xin lộc may mắn trong dịp đầu năm mới. Tại khu vực Chùa Ông, từ rạng sáng 4/2, hàng nghìn người dân địa phương và du khách đã xếp hàng dọc tuyến đường Nguyễn Huệ, kéo dài hàng trăm mét để được vào xin quẻ, cầu may mắn trong dịp đầu năm mới.
Chính quyền phường Hội An cho hay Tết Nguyên tiêu là lễ hội không thể thiếu với người dân Hội An. Lễ hội nhằm bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền hiền, cầu mong sự thịnh vượng trong năm mới.

