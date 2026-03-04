Hội An tái hiện nghi thức Di sản văn hóa phi vật thể Tết Nguyên tiêu

Xã hội
Đà Nẵng tổ chức lại không gian phát triển theo 3 vùng chức năng, 3 cụm động lực
Sau hợp nhất với Quảng Nam, Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021–2030 theo mô hình 3 vùng không gian phát triển và 3 cụm động lực tăng trưởng, nhằm tận dụng lợi thế địa kinh tế – chính trị và thúc đẩy thành phố trở thành cực tăng trưởng tầm khu vực.
Tổng bí thư: Chuẩn bị giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở
Chiều 3/3, Tổng bí thư Tô Lâm làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan tham mưu rà soát chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về công tác chuẩn bị Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV.
Khẩn trương triển khai tuyến đường sắt nối TP.HCM với sân bay Long Thành
Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đồng Nai phối hợp với các bộ, ngành và TP.HCM triển khai tuyến đường sắt kết nối TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.
Tài xế tố quán ăn ở Huế đuổi khách, cơ quan chức năng vào cuộc
UBND phường Kim Trà, TP. Huế vừa có báo cáo về việc một tài xế xe container tố chủ quán ăn đuổi khách dịp Tết.
Ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu bầu làm Chủ tịch tỉnh Ninh Bình
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.
Giáo sư Châu Văn Minh muốn làm cầu nối giữa các nhà khoa học với Quốc hội
Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Phú Thọ, Giáo sư Châu Văn Minh cho biết ông muốn làm cầu nối giữa các nhà khoa học với Quốc hội, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ của đất nước.
Ông Đặng Xuân Phong làm Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ
Ông Đặng Xuân Phong thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.
50 tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII được tổ chức ngày 8/3 tại Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV1.
Tạm giữ tài xế ô tô bán tải tạt đầu xe máy chở phụ nữ và trẻ nhỏ, suýt gây tai nạn nghiêm trọng
Công an đã tạm giữ tài xế ô tô bán tải có hành vi áp sát, tạt đầu xe máy khiến ba người ngã xuống đường, suýt bị xe tải cán trúng.
Thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND: Cơ hội nhận giải thưởng mỗi tuần
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp” giúp người dân nâng cao hiểu biết về bầu cử, đồng thời có cơ hội nhận nhiều giải thưởng giá trị mỗi tuần.
Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp: Chọn người có năng lực kiến tạo và dẫn dắt cải cách đất nước
“Mỗi cử tri coi lá phiếu của mình như một quyết định đầu tư cho tương lai quốc gia, thay vì một lựa chọn theo thói quen thì Quốc hội khóa XVI sẽ trở thành động lực cho cải cách và phát triển”, TS Nguyễn Sĩ Dũng nói.
Sau hợp nhất, Đà Nẵng sẽ đầu tư 2 sân bay như thế nào?
Sau hợp nhất, Đà Nẵng trở thành một trong số ít địa phương sở hữu 2 sân bay quốc tế. TP sẽ giữ nguyên quy hoạch đối với sân bay Đà Nẵng, còn sân bay Chu Lai sẽ nâng cấp mạnh mẽ.
Dấu ấn khác biệt ở cổ tự linh thiêng trên núi Tiêu
Giữa vô số ngôi chùa đặt hòm công đức ở nhiều vị trí, chùa Tiêu vẫn kiên định không dùng một chiếc nào. Lựa chọn tưởng như nhỏ ấy lại mở ra nhiều câu hỏi về cách giữ sự thanh tịnh cho không gian tâm linh hôm nay.
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng
Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc của Thủ tướng và đoàn công tác với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng diễn ra chiều 28/2.
PGS.TS Hoàng Minh Sơn trở về Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm quyền Bộ trưởng
Sau khoảng nửa năm được điều động đảm nhận vai trò người đứng đầu Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Hoàng Minh Sơn được Thủ tướng điều động trở về, làm quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin của nhân dân
Trong không khí chuẩn bị cho ngày hội toàn dân, Bí thư xã Thanh Thủy (Phú Thọ) khẳng định mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của cử tri mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu đủ tâm, đủ tầm đại diện cho nhân dân.
Cấp dưới khai đưa bao nhiêu tiền cho cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến?
Trong kết luận điều tra vụ án liên quan hai dự án Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, cơ quan điều tra cho biết các bị can khai đã nhiều lần đưa tiền cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến, với số tiền mỗi người khai khác nhau.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Khắc phục triệt để 5 “điểm nghẽn” để bứt phá
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết thành phố đang tập trung xử lý triệt để 5 “điểm nghẽn” gồm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và bứt phá...
Tổng bí thư Tô Lâm: Không để ai bị bệnh mà không được chăm sóc
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị ngành y tế bảo đảm mọi người dân được chăm sóc sức khỏe kịp thời, chất lượng và công bằng, không để ai bị bệnh mà không được chăm sóc.