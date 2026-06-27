Đồng hồ Pháp lam Việt Nam sắp tích hợp RFID và công nghệ định vị

Đồng hồ Pháp lam Việt Nam được nghiên cứu tích hợp RFID và công nghệ định vị, mở hướng kết hợp giữa công nghệ không dây với di sản văn hóa truyền thống.

TS. David Nghiêm, nhà sáng lập, Chủ tịch TMA và lãnh đạo Fleur De Lis ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ngày 26/6, Tập đoàn Talented Minds Agency (TMA) và thương hiệu đồng hồ nghệ thuật Pháp lam Fleur De Lis ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa dòng đồng hồ Pháp lam tích hợp công nghệ RFID và định vị.

Hai bên sẽ cùng nghiên cứu khả năng tích hợp công nghệ RFID vào sản phẩm đồng hồ Pháp lam, từ thiết kế, thử nghiệm nguyên mẫu đến đánh giá hiệu quả kỹ thuật, hướng tới mục tiêu thương mại hóa khi đáp ứng các điều kiện về công nghệ và thị trường.

Việc tích hợp RFID và công nghệ định vị không nhằm thay thế giá trị thủ công của nghệ thuật Pháp lam mà hướng tới gia tăng giá trị cho sản phẩm thông qua các ứng dụng công nghệ.

RFID là công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến, cho phép lưu trữ và truyền dữ liệu không dây. Khi được ứng dụng trên đồng hồ Pháp lam, công nghệ này có thể mở ra khả năng xác thực nguồn gốc, quản lý sản phẩm và phát triển các trải nghiệm số gắn với từng tác phẩm, góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm văn hóa trong thời đại số.

Phát biểu tại lễ ký kết, TS David Nghiêm, nhà sáng lập và Chủ tịch TMA cho biết antenna là công nghệ vô hình nhưng khi kết hợp với nghệ thuật Pháp lam có thể tạo nên một câu chuyện mới, nơi khoa học không lấn lướt mà góp phần tôn vinh di sản.

"Trí tuệ Việt Nam, dù ở đâu trên thế giới, vẫn có thể tìm về và cùng nhau kiến tạo nên những sản phẩm thực sự đẳng cấp mang tên Việt Nam chinh phục thế giới", ông chia sẻ.

Đại diện Fleur De Lis cho biết thương hiệu không định vị mình đơn thuần là một nhà sản xuất đồng hồ mà hướng tới trở thành thương hiệu văn hóa cao cấp, với sứ mệnh chuyển hóa những giá trị lịch sử và văn hóa Việt Nam thành các sản phẩm có thể sở hữu, sưu tầm và truyền lại.

Theo Fleur De Lis, sự kết hợp giữa công nghệ lõi, nghệ thuật thủ công và di sản văn hóa sẽ tạo ra những giá trị mới, vừa góp phần bảo tồn truyền thống vừa đưa các sản phẩm văn hóa Việt Nam tiếp cận xu hướng phát triển của thời đại số.

TMA do TS David Nghiêm sáng lập. Ông là nhà khoa học người Việt tại Hoa Kỳ, nguyên Phó trưởng Khoa Cullen College và Giám đốc Trung tâm Viễn thông, Đại học Houston, đồng thời sở hữu 17 bằng sáng chế được Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp. Ông có nhiều năm nghiên cứu về công nghệ antenna và vi mạch không dây, từng làm việc tại các tập đoàn công nghệ và y tế như Qualcomm, Medtronic và Harris Corporation.

Việc kết hợp công nghệ do nhà khoa học Việt Nam phát triển với một sản phẩm mang giá trị di sản được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra những sản phẩm văn hóa có hàm lượng công nghệ cao, mang bản sắc Việt Nam và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.