Việt Nam - Lào thúc đẩy công nhận chéo chữ ký số, hướng tới cửa khẩu thông minh

Việt Nam và Lào đang thúc đẩy xây dựng danh sách tin cậy chung (trust list), tạo nền tảng công nhận chéo chữ ký số và hỗ trợ giao dịch điện tử xuyên biên giới.

Hướng tới công nhận chéo chữ ký số

Ngày 26/6, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết Việt Nam và Lào đang thúc đẩy xây dựng danh sách tin cậy chung (trust list), hướng tới công nhận chéo chữ ký số, tạo nền tảng cho giao dịch điện tử xuyên biên giới và hình thành các "cửa khẩu thông minh".

Tại hội thảo mới đây về thúc đẩy ứng dụng chữ ký số, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Hoàng Phương và Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Keovisouk Solaphom, cùng đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ 2 nước đặt mục tiêu kết nối không gian số trên nền tảng quan hệ hữu nghị đặc biệt

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương khẳng định hợp tác về khoa học công nghệ và tin cậy số giữa 2 nước ngày càng có vai trò quan trọng, không chỉ trong kết nối hệ thống mà còn góp phần mở rộng không gian hợp tác kinh tế số.

Ông đánh giá cao sự phối hợp giữa Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) và Trung tâm Internet Lào (LANIC) trong việc duy trì các chương trình trao đổi, tập huấn chuyên môn, góp phần xây dựng nền tảng hợp tác lâu dài về hạ tầng số.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương và người đồng cấp của Lào thống nhất mục tiêu công nhận chéo chữ ký số giữa 2 nước. Ảnh: NEAC.

Đề cập đến việc 2 bên nghiên cứu xây dựng danh sách tin cậy chung, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho rằng đây sẽ là cơ chế quan trọng để thúc đẩy công nhận chéo chữ ký số giữa 2 nước.

Theo ông, khi chữ ký số được liên thông, các giao dịch điện tử giữa Việt Nam và Lào có thể được xác thực nhanh chóng, an toàn hơn, tạo nền tảng hình thành các "cửa khẩu thông minh", giảm thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động thương mại xuyên biên giới.

Chữ ký số là nền tảng của nền kinh tế số

Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Keovisouk Solaphom đánh giá cao những kết quả chuyển đổi số của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt ở các lĩnh vực như hóa đơn điện tử, thuế, tài chính, y tế và giáo dục.

Theo Thứ trưởng Keovisouk Solaphom, trong quá trình phát triển kinh tế số, chữ ký số đóng vai trò quan trọng trong xác minh danh tính, bảo vệ dữ liệu và xây dựng niềm tin trong môi trường trực tuyến.

Ông kỳ vọng hợp tác giữa LANIC và NEAC sẽ tạo ra những giải pháp thúc đẩy giao dịch điện tử an toàn, góp phần hỗ trợ Lào triển khai các mục tiêu về kinh tế số trong giai đoạn mới.

Các đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào tại hội thảo về thúc đẩy ứng dụng chữ ký số. Ảnh: NEAC.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là thúc đẩy công nhận lẫn nhau về chữ ký số giữa 2 quốc gia. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ rào cản kỹ thuật trong giao dịch điện tử xuyên biên giới.

Giám đốc NEAC Tô Thị Thu Hương cho biết NEAC đề xuất 2 bên sớm thành lập nhóm công tác chung để nghiên cứu xây dựng và vận hành danh sách tin cậy chung giữa Việt Nam và Lào.

Theo bà, danh sách tin cậy chung sẽ trở thành nền tảng kỹ thuật và pháp lý giúp các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 2 nước liên thông, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân thực hiện giao dịch số thuận lợi hơn.

Việc xây dựng hạ tầng tin cậy số không chỉ thúc đẩy thương mại điện tử mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng không gian số an toàn, minh bạch và kết nối sâu hơn giữa Việt Nam - Lào trong tiến trình chuyển đổi số.