Thành phố miền Trung hỗ trợ 8 dự án khởi nghiệp sáng tạo với kinh phí gần 4 tỷ đồng

Ngày 26/6, dưới chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, các sở ngành đã tổ chức cuộc họp báo cáo Kế hoạch chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo Sở KH&CN, hiện Đà Nẵng có 61.119 doanh nghiệp và chi nhánh đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ chiếm hơn 97%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã triển khai 11 chính sách hỗ trợ chuyển đổi số với tổng kinh phí lớn.

Trong đó, Đà Nẵng hỗ trợ 3 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số do doanh nghiệp làm tổ chức chủ trì với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng; tiếp nhận, xử lý 33 hồ sơ, cấp phép 2 hồ sơ liên quan đến giải pháp công nghệ mới về thử nghiệm có kiểm soát đối với tài sản mã hoá; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, khen thưởng cho doanh nghiệp chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ…

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng hỗ trợ 8 doanh nghiệp, tổ chức triển khai dự án khởi nghiệp sáng tạo với tổng kinh phí 3,9 tỷ đồng; hỗ trợ 1 doanh nghiệp đổi mới công nghệ với kinh phí 700 triệu đồng; hỗ trợ 9 doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm với tổng kinh phí 285 triệu đồng và hỗ trợ 10 doanh nghiệp áp dụng VietGAP, Kaizen-5S…

Để kịp thời động viên, cổ vũ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Đà Nẵng đã khen thưởng cho 1 doanh nghiệp có bằng sáng chế; xác nhận 17 doanh nghiệp, tổ chức đủ điều kiện hưởng chính sách miễn thuế dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ 44 nhóm khởi nghiệp thuê mặt bằng tại khu công nghệ số tập trung để phát triển các dự án đổi mới sáng tạo…

Mục tiêu đến 2030, Đà Nẵng sẽ nâng cao mức độ sẵn sàng, năng lực chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thông qua các giải pháp và gói hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, quy mô và đặc thù của từng ngành; thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số thực chất, toàn diện, cải thiện năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với biến động thị trường, giúp doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu;

Phấn đấu hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các hoạt động thử nghiệm, tư vấn, đào tạo nâng cao năng lực số; tích cực thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI); hình thành và phát triển nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu về chuyển đổi số tại địa phương trong các ngành kinh tế trọng điểm có lợi thế của Đà Nẵng như: công nghiệp chế biến, chế tạo, khoa học - công nghệ, logistics, thương mại, y tế, giáo dục và đặc biệt là du lịch; xây dựng mạng lưới chuyên gia, tổ chức và cá nhân tư vấn viên chuyển đổi số đạt chuẩn tại địa phương nhằm đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.

Việc triển khai kế hoạch nhằm giúp doanh nghiệp Đà Nẵng nâng cao năng suất, cạnh tranh và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.