Phát hiện rãnh chôn dài, tìm thấy 5 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng

Tại khu vực thăm dò đầu tiên ở Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25 m, rộng 3 m. Sau hai ngày khai quật, bước đầu tìm thấy 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật.

Sáng 6/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Sự kiện do UBND TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức, đánh dấu việc chuyển từ giai đoạn xác minh thông tin sang tổ chức tìm kiếm, quy tập tại thực địa.

Đây là hoạt động thuộc Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhằm tìm kiếm hài cốt cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thành phố đã huy động sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử để rà soát, xác minh các hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quá trình xác minh được thực hiện trên cơ sở tổng hợp hồ sơ lịch sử, bản đồ quân sự, ảnh tư liệu, ảnh vệ tinh, kết hợp lời kể của nhân chứng và ứng dụng các phương pháp khảo sát hiện đại như radar xuyên đất, đo điện trở suất, phân tích địa vật lý. Kết quả đã khoanh vùng được nhiều vị trí nghi vấn, tạo cơ sở cho việc tổ chức khai quật.

Tại khu vực thăm dò đầu tiên, sau hai ngày triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25 m, rộng khoảng 3 m; bước đầu tìm thấy 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như tấm tăng bộ đội và nhiều di vật quý giá. Đây là kết quả hết sức quan trọng, khẳng định những nhận định, đánh giá của Ban Chỉ đạo, đồng thời mở ra nhiều hy vọng tiếp tục tìm thấy các liệt sĩ còn đang yên nghỉ tại khu vực này.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia, đến nay đã xác định được danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, và hài cốt đã được đưa về an táng tại quê nhà ở Tây Ninh trong sáng cùng ngày.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức quy tập, di chuyển hài cốt liệt sĩ vào nhà quàn. Ảnh: VGP.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời nhấn mạnh: "Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương."

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá việc triển khai tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, trong đó có các hồ sơ quân sự được giải mật và tư liệu do các tổ chức, cựu chiến binh Hoa Kỳ cung cấp. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của việc kết hợp giữa tư liệu lịch sử, nhân chứng và khoa học công nghệ hiện đại.

Thủ tướng đề nghị các lực lượng tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm một cách bài bản, khoa học, an toàn, cẩn trọng và tỉ mỉ tuyệt đối bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính của các liệt sĩ.

Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công với cách mạng. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cũng đề nghị từ thực tiễn xác minh, thăm dò và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968, 1972...; đồng thời, tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò và tổ chức khai quật, tìm kiếm tại các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng việc tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ đạt kết quả tốt, tạo kinh nghiệm để tiếp tục giải mã thông tin, tìm kiếm các khu mộ tập thể trên phạm vi cả nước; đồng thời kêu gọi các nhân chứng, cựu chiến binh và đồng bào trong, ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin, góp phần đưa những người con ưu tú của Tổ quốc trở về với gia đình và quê hương.