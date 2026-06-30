Samsung ra mắt tính năng kiểm tra sức khỏe thú cưng bằng AI

Samsung hợp tác với Lifet phát triển hệ thống AI phân tích ảnh để dự báo sớm bệnh lý ở thú cưng, bảo vệ sức khỏe và tiện lợi cho chủ nuôi.

Các dòng điện thoại thông minh Samsung Galaxy từ lâu đã sở hữu nhiều tính năng vô cùng độc đáo. Tuy nhiên đối với những người đang nuôi thú cưng trong nhà, không có công cụ nào hữu ích bằng tính năng kiểm tra sức khỏe thú cưng vừa được phát triển. Thông qua sự hợp tác chiến lược với công ty giải pháp y tế Lifet, hệ thống camera trên thiết bị sẽ ứng dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo chuyên sâu để phân tích ảnh chụp và đưa ra các dự báo y tế sớm cho động vật.

Nhà sản xuất khẳng định giải pháp số hóa này không nhằm thay thế hoàn toàn vai trò của các bác sĩ thú y tại bệnh viện, nhưng nó sẽ cung cấp các cảnh báo phòng ngừa hữu hiệu trước khi các dấu hiệu bệnh lý trở nên quá nghiêm trọng.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo này có khả năng phát hiện sớm nhiều hội chứng bệnh lý phổ biến ở động vật như các vấn đề về răng miệng, bệnh đục thủy tinh thể mắt, chứng trật xương bánh chè ở vùng chân hoặc tình trạng béo phì do thừa chất.

Để trải nghiệm dịch vụ tiện ích này, người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng quản lý trung tâm SmartThings kết hợp với gói dịch vụ mở rộng chuyên biệt dành cho thú cưng sẵn có trên kho ứng dụng hệ thống. Điểm vượt trội của giải pháp này nằm ở việc cơ sở dữ liệu dùng để huấn luyện mô hình được xây dựng dựa trên hơn 30.000 bức ảnh thực tế thu thập từ các bệnh viện thú y uy tín, với toàn bộ quy trình gán nhãn dữ liệu do các chuyên gia y tế hàng đầu trực tiếp thực hiện nhằm đảm bảo độ chính xác của kết quả phân tích lên tới 97%.

Quy trình vận hành của hệ thống tương đối đơn giản khi người dùng chỉ cần khởi tạo một hồ sơ thông tin cơ bản cho từng vật nuôi bao gồm tên gọi, độ tuổi, giới tính, trọng lượng và chủng loại cụ thể trước khi tiến hành chụp ảnh phân tích một phân vùng cơ thể cần kiểm tra.

Khác biệt lớn nhất khi trải nghiệm dịch vụ này trực tiếp trên hệ sinh thái của hãng công nghệ Hàn Quốc là sự tiện lợi tối đa khi người dùng có thể truy cập ngay từ giao diện chụp ảnh thông thường mà không cần thông qua các bước trình duyệt phức tạp. Đồng thời, toàn bộ kho ảnh chụp và thông tin sinh trắc học cá nhân của cả chủ nuôi lẫn vật nuôi đều sẽ được bảo vệ tuyệt đối bởi nền tảng bảo mật phần cứng Knox độc quyền, giúp ngăn chặn mọi nguy cơ rò rỉ dữ liệu ra bên ngoài.

Theo BGR