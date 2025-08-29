Ukraine đánh sập 2 cây cầu quan trọng bằng mìn của chính Nga và UAV giá 600 USD

Quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy hai cây cầu tại Belgorod (Nga) bằng UAV giá rẻ, làm nổ kho mìn và đạn dược. Chiến dịch táo bạo này được xem là thắng lợi hiếm hoi của Kiev trong bối cảnh giao tranh ác liệt.

Ukraine tuyên bố đã phá hủy 2 cây cầu bên trong lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng một số UAV giá rẻ để tấn công các kho mìn và đạn dược mà lực lượng Nga cất giấu tại đây.

Quân đội Ukraine cho biết hai cây cầu này, nằm gần biên giới với tỉnh Kharkov, được quân Nga dùng để tiếp tế cho binh lính. Do có tầm quan trọng chiến lược, các cây cầu đã bị gài mìn, cho phép quân Nga tự cho nổ trong trường hợp Ukraine bất ngờ tiến công.

Việc một quân đội tự phá hủy cầu, đường hoặc hạ tầng trọng yếu trên lãnh thổ mình nhằm ngăn chặn đối phương là điều không hiếm gặp. Ngay trong những ngày đầu của cuộc chiến hồi tháng 2/2022, Ukraine từng phá hủy một số cầu dẫn về Kiev, giúp trì hoãn đà tiến của Nga và bảo vệ thủ đô.

Trong vụ việc lần này, quân đội Ukraine phát hiện các kho mìn được cất giấu tại hai cây cầu ở Nga và đã tận dụng lợi thế. Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 58 – đơn vị tiến hành chiến dịch – cho biết họ bắt đầu nghi ngờ sau khi quan sát thấy hoạt động bất thường quanh cây cầu.

“Chúng tôi không thể sử dụng UAV trinh sát thông thường vì tín hiệu sẽ mất ngay dưới gầm cầu, nên đã triển khai một UAV điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV) gắn cáp quang”, một đại diện lữ đoàn nói với kênh CNN.

Video từ UAV cho thấy khi tiến sát cầu, nó phát hiện một kho mìn chống tăng cùng nhiều đạn dược khác, bên cạnh tấm vải che đã bị kéo lệch sang một bên. “Chúng tôi nhìn thấy số mìn, và lập tức tấn công”, đại diện này nói thêm.

Đoạn video kết thúc khi UAV lao vào kho mìn, gây ra một vụ nổ lớn. Hình ảnh từ một camera khác ở xa ghi lại cảnh cầu nổ tung. Kênh CNN xác định vị trí là tại tỉnh Belgorod, miền Nam nước Nga, gần biên giới Ukraine.

“Sau đó, chúng tôi tiếp tục kiểm tra cây cầu thứ hai. Kết quả cũng tương tự: nó bị gài mìn, và chúng tôi đã ra tay”, đại diện lữ đoàn cho biết.

Vụ phá hủy hai cây cầu – cùng cách thức táo bạo mà Ukraine thực hiện – được coi là một tin vui hiếm hoi cho Kiev, trong bối cảnh quân Nga vẫn đang dần đạt nhiều bước tiến trên tiền. Nga hiện chưa bình luận về vụ việc.

UAV giá rẻ phát huy tác dụng

Theo lữ đoàn Ukraine, UAV dùng trong các vụ tấn công chỉ có giá 25.000–30.000 hryvnia (600–725 USD), khiến chiến dịch trở nên cực kỳ tiết kiệm chi phí. Thông thường, để phá hủy một cây cầu từ xa cần đến vũ khí dẫn đường đắt đỏ như tên lửa hoặc bom thông minh.

Ukraine trước đây từng dùng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do phương Tây viện trợ để đánh sập cầu ở vùng Kursk (Nga). Đây là loại vũ khí đắt đỏ – năm ngoái, Đức phải chi 30 triệu USD để mua ba bệ phóng HIMARS cho Ukraine, chưa kể mỗi quả tên lửa có giá hàng chục nghìn USD.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Ukraine tận dụng UAV nhỏ, rẻ để gây thiệt hại lớn. Vào tháng 6, lực lượng Ukraine đã phá hủy hoặc làm hư hại hàng chục máy bay Nga bằng UAV cỡ nhỏ được vận chuyển gần căn cứ không quân đối phương bằng xe tải.