Ukraine tung video hạ gục radar của hệ thống S-400 ở Crimea

Tình báo quân sự Ukraine (HUR) thông báo đã tấn công một hệ thống radar 91N6E, thuộc tổ hợp phòng không S-400 Triumph của Nga, tại khu vực Crimea trong đêm 28/8.

“Một tổ hợp Triumph nữa trên bán đảo đã bị ‘làm mù’”, HUR cho biết ngày 29/8, kèm theo đoạn video trắng đen được cho là ghi lại cảnh UAV tấn công thành công vào hệ thống radar Nga. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh độc lập. Phía Nga cũng chưa đưa ra bình luận.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi các cuộc tập kích nhằm vào hệ thống S-400 của Nga tại Crimea. Trước đó vào cuối tháng 6, Ukraine từng triển khai UAV đánh trúng khí tài phòng không, gây hư hại cho nhiều đơn vị radar và bộ phận khác của tổ hợp này.

Tổ hợp S-400 Triumph của Nga có giá trị ước tính khoảng 1,2 tỷ USD, được coi là “lá chắn thép” có khả năng đánh chặn nhiều loại mục tiêu trên không, từ tên lửa hành trình, UAV cho tới máy bay chiến đấu.

Trong quá khứ, Ukraine từng tuyên bố phá hủy thành công các hệ thống radar thuộc S-400 không chỉ ở Crimea mà còn ở nhiều khu vực khác của Nga, bao gồm cả Belgorod.

Ngoài vụ việc mới nhất, HUR cũng cho biết UAV của họ đã tấn công một tàu tên lửa nhỏ lớp Buyan-M của Nga ngoài khơi Crimea hôm 28/8, buộc con tàu phải rút lui sau khi trúng đòn.