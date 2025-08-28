Ukraine tập kích loạt nhà máy lọc dầu Nga, Kiev hứng tên lửa Kinzhal và UAV Shahed

Rạng sáng 28/8, Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Afipsky và Kuibyshev của Nga, gây cháy nổ lớn. Cùng đêm, Nga tập kích Kiev bằng tên lửa Kinzhal và UAV Shahed.

Rạng sáng thứ Năm, ngày 28/8, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tiến hành loạt đòn tập kích nhằm vào các mục tiêu chiến lược tại Nga và những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời, theo thông báo từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine.

Một trong những mục tiêu trọng yếu là nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar (Nga), cơ sở cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Sau cuộc tấn công, một đám cháy lớn bùng phát tại đây. Nhà máy này có công suất xử lý hơn 6 triệu tấn dầu mỗi năm.

“Tổ hợp này, với các sản phẩm chủ yếu là xăng và dầu diesel, đang phục vụ trực tiếp cho quân đội chiếm đóng”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Ngoài ra, nhà máy lọc dầu Kuibyshev tại vùng Samara (Nga), với công suất khoảng 7 triệu tấn mỗi năm, cũng trúng đòn. Nhiều tiếng nổ và đám cháy được ghi nhận tại hiện trường. Cơ sở này sản xuất hơn 30 loại sản phẩm dầu mỏ, gồm xăng, dầu diesel, dầu nhiên liệu, dung môi…vốn được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng Nga.

Không chỉ dừng ở đó, quân đội Ukraine còn phá hủy một số kho đạn và trung tâm hậu cần của đối phương cả trên lãnh thổ Nga lẫn ở các khu vực Ukraine đang bị Nga chiếm đóng. Chiến dịch phối hợp được tiến hành bởi lực lượng tác chiến không người lái, lực lượng đặc nhiệm, Cục tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Thông tin chi tiết về thiệt hại vẫn đang được làm rõ.

“Các lực lượng phòng vệ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế của quân chiếm đóng, cắt đứt nguồn tiếp tế nhiên liệu và đạn dược cho quân đội Nga, buộc Moscow phải chấm dứt hành động vũ trang”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh, kết thúc bằng khẩu hiệu: “Sẽ còn tiếp tục…Vinh quang cho Ukraine”.

Song song với đó, Nga cũng tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn vào các thành phố Ukraine trong cùng đêm. Thủ đô Kiev là mục tiêu chính, hứng chịu tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, tên lửa siêu vượt âm Kinzhal cùng nhiều đợt UAV cảm tử Shahed do Iran sản xuất.

Theo phía Ukraine, cuộc tập kích đã gây ra các vụ hỏa hoạn khắp thành phố, làm hư hại nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng. Ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em ở độ tuổi 2, 14 và 17, theo Kiev.

Khoảng 45 người khác bị thương, con số này dự kiến còn tăng khi công tác cứu hộ tiếp diễn, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận. Ông cho biết các vụ nổ đã gây thiệt hại trên diện rộng tại 6 quận của thủ đô: Darnytskyi, Dniprovskyi, Shevchenkivskyi, Solomianskyi, Sviatoshynskyi và Desnianskyi.

