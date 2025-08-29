Ông Zelensky: Ukraine sắp có “bản khung bảo đảm an ninh” trong kịch bản ngừng bắn với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết bản khung bảo đảm an ninh cho Kiev sẽ hoàn tất trong tuần tới, với sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một “bản khung hoàn chỉnh về các bảo đảm an ninh” cho Kiev trong trường hợp đạt thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình với Nga sẽ sẵn sàng ngay trong tuần tới.

Trong thông điệp đăng trên Telegram hôm 29/8, ông Zelensky tiết lộ đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nhấn mạnh rằng hai bên đã “thảo luận các bước ngoại giao tiếp theo” nhằm giải quyết xung đột. “Đã có rất nhiều cuộc bàn luận về các bảo đảm an ninh. Hiện các cố vấn an ninh quốc gia đang xây dựng từng thành tố cụ thể, và tuần tới toàn bộ cấu hình sẽ được đưa lên giấy”, ông Zelensky nói thêm.

Theo lãnh đạo Ukraine, ông Erdogan còn mời cả Bộ trưởng Quốc phòng tham gia vào tiến trình, nhằm xem xét “cách Thổ Nhĩ Kỳ có thể hỗ trợ bảo đảm an ninh, bao gồm cả tại Biển Đen”. Văn phòng của ông Erdogan cũng xác nhận cuộc điện đàm, khẳng định Ankara sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới một “nền hòa bình bền vững” và sẵn sàng đóng góp cho an ninh Ukraine sau khi chiến sự chấm dứt.

Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine, ông Sergey Kislitsa, tiết lộ rằng các quan chức phương Tây đang soạn thảo khung bảo đảm an ninh, dự kiến bản thảo đầu tiên sẽ có vào cuối tháng 8. Ông nhấn mạnh Kiev “kiên quyết phản đối việc đánh đổi lãnh thổ lấy hòa bình”, dù trước đó có thông tin trên truyền thông cho rằng Ukraine có thể chấp nhận nhượng một số vùng đất cho Moscow.

Trong tuần này, tờ Politico đưa tin các nhà lãnh đạo châu Âu đang xem xét đề xuất thành lập một vùng đệm dài 40 km giữa tuyến Nga và Ukraine trong kịch bản ngừng bắn, thậm chí có khả năng được giám sát bởi binh sĩ phương Tây. Một ý tưởng khác cũng được thảo luận là mời một quốc gia trung lập tham gia giám sát việc thực thi thỏa thuận đình chiến.

Nga tuyên bố không phản đối khái niệm bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng nhấn mạnh bất kỳ khuôn khổ nào cũng phải có sự tham gia của các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Moscow kịch liệt phản đối việc triển khai quân NATO trên lãnh thổ Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời khẳng định mục tiêu là giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột, trong đó có việc khối NATO mở rộng về phía biên giới Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cũng chỉ trích các kế hoạch của phương Tây nhằm giới hạn số nước bảo đảm an ninh ở các quốc gia NATO chủ chốt, nhấn mạnh rằng “những phương án do phương Tây tập thể đưa ra là một chiều và rõ ràng chỉ nhằm kiềm tỏa Nga”.