VIETTIMES: Phản biện trách nhiệm, cầu nối thông tin từ thực tiễn

Suốt 10 năm qua, VietTimes đồng hành cùng ngành y tế, nhất là lĩnh vực bảo hiểm y tế, không chỉ truyền tải chính sách mà còn lắng nghe, phản ánh tiếng nói người dân, góp phần giúp chúng tôi hoàn thiện chính sách, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Vụ trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế Trần Thị Trang

Từ thông tin kịp thời đến phản biện xây dựng

Trong vai trò Vụ trưởng Vụ BHYT, tôi hiểu rõ việc một chính sách y tế, đặc biệt là BHYT, chỉ thực sự đi vào đời sống khi người dân hiểu, tin và đồng thuận. Điều đó không thể đạt được nếu thiếu sự chung tay của báo chí. Với tôi, VietTimes đã trở thành một trong những người bạn đồng hành bền bỉ nhất.

Nhiều năm qua, VietTimes không chỉ kịp thời đưa tin về những thay đổi trong chính sách BHYT, mà còn theo sát cả quá trình xây dựng dự thảo Luật BHYT sửa đổi, ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, với thông tin chuyển tải rõ ràng, dễ hiểu, giúp người dân nắm bắt kịp thời quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

VietTimes cũng góp phần khẳng định chính sách BHYT mang giá trị nhân văn sâu sắc, đậm tính xã hội và ý nghĩa cộng đồng. Thông qua những bài phân tích, những câu chuyện đời thường được kể lại chân thực, VietTimes đã giúp công chúng nhận ra rằng BHYT không chỉ là tấm thẻ để được khám, chữa bệnh, mà còn là minh chứng cho sự sẻ chia, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của mọi người dân, không phân biệt tuổi tác, nơi sống hay điều kiện kinh tế.

Điều tôi trân trọng hơn nữa là VietTimes không ngần ngại phản biện những điểm chưa hợp lý với tinh thần của cách làm báo đầy trách nhiệm, giúp chúng tôi lắng nghe thêm từ thực tiễn, để điều chỉnh chính sách phù hợp hơn với đời sống.

Chiếc cầu nối để chính sách đi vào đời sống

BHYT không chỉ là một cơ chế tài chính cho chăm sóc sức khỏe, mà là tấm lưới an sinh bao trùm hàng chục triệu người. Khi một tờ báo kiên trì truyền thông về BHYT, phân tích chính sách, phản ánh câu chuyện từ thực tế của bệnh nhân, bệnh viện, đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi kiên định với mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Trong giai đoạn sửa đổi Luật BHYT và khi ban hành, VietTimes đều phản ánh trung thực tiếng nói của nhiều đại diện, từ bác sĩ, bệnh nhân đến các nhà nghiên cứu, nhà quản lý. Những câu chuyện đời thực về khó khăn, vướng mắc, cũng như mong mỏi của người dân, khi được đưa vào dòng chảy thông tin, đã giúp chính sách không còn khô khan, mà trở nên gần gũi, dễ thấm hơn.

Tôi tin rằng khi người dân hiểu và chia sẻ giá trị của BHYT, chính sách sẽ được thực thi hiệu quả hơn, và báo chí là chiếc cầu nối không thể thiếu trong hành trình này. VietTimes đã và đang làm rất tốt vai trò ấy.

Kỷ niệm 10 năm VietTimes là dịp để tôi gửi lời tri ân tới tập thể những người làm báo đã dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực y tế, đặc biệt là BHYT. Trong mỗi bài viết, tôi nhìn thấy sự kiên trì, sự sắc sảo và tình cảm dành cho cộng đồng.

Tôi tin VietTimes sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là kênh thông tin tin cậy, đồng hành cùng ngành y tế trong việc lan tỏa các chính sách nhân văn, lắng nghe người dân, và cùng chúng tôi xây dựng một hệ thống y tế công bằng, chất lượng và bền vững - nơi mọi người dân đều được bảo vệ sức khỏe.

Một thập kỷ đã qua, chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhưng tôi tin rằng khi báo chí, cơ quan quản lý và người dân cùng chung tiếng nói, mọi chính sách y tế, trong đó có BHYT, sẽ thực sự vì con người và phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.