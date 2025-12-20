Viettel đặt mục tiêu làm chủ chip quốc phòng, vận hành nhà máy bán dẫn công nghệ cao

Đại tá Cao Anh Sơn, Phó tổng giám đốc Viettel cho biết Viettel đặt mục tiêu đến 2030 làm chủ thiết kế và sản xuất chip quốc phòng, an ninh, phát triển chip AI và IoT, vận hành nhà máy bán dẫn công nghệ cao, nâng cao tự chủ công nghệ và chủ quyền số quốc gia.

Thông tin được trao đổi tại Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ ba với “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026 - 2030”, ngày 20/12.

Phó tổng giám đốc Viettel cho biết Tập đoàn đặt mục tiêu đến năm 2030 làm chủ toàn bộ khâu thiết kế, sản xuất các sản phẩm chip phục vụ cho quốc phòng, an ninh; đồng thời phát triển một số loại chip chuyên dụng thế hệ mới có tính đột phá như chip trí tuệ nhân tạo và chip IoT.

Song song với mục tiêu này, Viettel sẽ đưa vào vận hành nhà máy sản xuất bán dẫn công nghệ cao, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ cao và đảm bảo an ninh, chủ quyền số quốc gia.

Năm 2025, Viettel cơ bản đã thực hiện tắt sóng 2G, 3G. Viettel cũng như các nhà mạng đã cơ bản hoàn thành việc tắt sóng 2G vào cuối năm 2024 và đã phổ cập smartphone tại Việt Nam, phủ sóng 5G đến 70% dân số Việt Nam, đưa vào vận hành mạng lưới 22.500 trạm 5G. Viettel cũng đã triển khai và về đích trước 1 tháng so với kế hoạch triển khai hơn 22.500 trạm 5G. Lũy kế đến thời điểm hiện nay, Viettel đã phát triển được gần 30.000 trạm 5G tại Việt Nam.

Từ kết quả này, chất lượng dịch vụ di động của Viettel đã góp phần đưa tốc độ di động, tốc độ cố định băng rộng, internet băng rộng của Việt Nam vào top 3 và top 10 thế giới về cố định băng rộng.

Phó tổng giám đốc Viettel đề xuất và kiến nghị 3 nội dung.

Thứ nhất, theo Nghị quyết 57/NQ-TW thì mục tiêu đến năm 2030 là nâng tỉ lệ chi nghiên cứu và phát triển R&D lên mức 2% GDP, tương đương khoảng 9 tỷ USD mỗi năm. Viettel kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể nhằm đảm bảo việc phân bổ, triển khai và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách này.

"Trong đó cần tập trung ưu tiên cho các chương trình, dự án nghiên cứu công nghệ có vai trò nền tảng, bao trùm, các hoạt động lan tỏa lớn như công nghiệp bán dẫn, công nghệ vệ tinh tầm thấp, các công nghệ lưỡng dụng phục vụ cho quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế", Đại tá Sơn nói.

Thứ hai, về cơ chế tiếp cận và chuyển giao công nghệ tiên tiến ở nước ngoài, Viettel đề xuất nghiên cứu triển khai các cơ chế đặc biệt trong việc tiếp cận, nghiên cứu và mua các công nghệ tiên tiến, công nghệ lõi của nước ngoài.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, Viettel nhận thấy một số vướng mắc lớn hiện nay là việc đánh giá và xác định giá trị các công nghệ mang tính bí mật, độc quyền, khó tham chiếu và so sánh trên thị trường. Do đó, Viettel kiến nghị Chính phủ và các bộ, ban, ngành sớm ban hành hướng dẫn về nguyên tắc, phương pháp đánh giá và xác định giá trị công nghệ trong quá trình chuyển giao, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch để các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, tiếp nhận, làm chủ các công nghệ của nước ngoài.

Thứ ba, về hình thành các quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược, theo Nghị quyết 57 về giải pháp hình thành các quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược, ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, không gian, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, thông tin tín hiệu đường sắt.

Viettel kiến nghị Chính phủ sớm triển khai việc hình thành và ban hành cơ chế vận hành quỹ để kịp thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong chiến lược quốc gia về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.