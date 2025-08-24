Một UAV cảm tử của Ukraine bị bắn hạ gần Nhà máy điện hạt nhân Kursk, gây cháy nhỏ và hư hỏng lưới điện. Vụ việc làm dấy lên lo ngại an toàn hạt nhân và căng thẳng Nga – Ukraine.

Một chiếc UAV đã gây ra đám cháy nhỏ tại Nhà máy điện hạt nhân Kursk vào rạng sáng hôm Chủ nhật.

Một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Ukraine đã bị bắn hạ gần nhà máy điện ở vùng Kursk của Nga, khu vực từng nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine trong vài tháng.

Theo ban quản lý nhà máy, vào rạng sáng 24/8, chiếc UAV bị bắn hạ đã làm hư hỏng một phần hệ thống lưới điện và gây ra đám cháy nhỏ.

Vào tháng 8/2024, lực lượng Ukraine đã tiến vào lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga, tiến sâu vào vùng Kursk nhằm phá vỡ các đợt tấn công của Nga ở những nơi khác và củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Họ nhanh chóng chiếm giữ hàng chục ngôi làng cùng với thị trấn biên giới Sudzha, nằm cách nhà máy khoảng 60 km về phía tây. Quân đội Nga đã giành lại toàn bộ quyền kiểm soát khu vực này vào cuối tháng 4.

Ukraine nhiều lần nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, cơ sở khí đốt và các thành phần của lưới điện. Hồi đầu tuần này, lực lượng Ukraine đã tấn công vào đường ống Druzhba – tuyến vận chuyển dầu tới Liên minh châu Âu. Vụ việc đã vấp phải chỉ trích gay gắt từ Hungary và Slovakia.