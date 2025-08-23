Ông Trump nhắc lại "tối hậu thư" với Nga, cảnh báo chọn hướng đi khác cho cuộc chiến ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cho Tổng thống Nga Vladimir Putin thêm 2 tuần để ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine, cảnh báo sẽ “chọn một hướng đi khác” nếu hòa bình không đạt được.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/8 tuyên bố ông sẽ cho Tổng thống Nga Vladimir Putin “thêm vài tuần nữa”, tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng các biện pháp có thể nhằm vào Moscow, sau khi kêu gọi nhà lãnh đạo Nga gặp người đồng cấp Ukraine với hy vọng chấm dứt chiến tranh.

Khi được phóng viên Alayna Treene của CNN hỏi về khả năng hành động trong trường hợp ông Putin không chịu ngồi vào bàn đàm phán, ông Trump đáp: “Chúng ta sẽ xem. Tôi sẽ xem đó là lỗi của ai”.

“Nếu có lý do nào đó, tôi sẽ hiểu; tôi biết chính xác mình đang làm gì. Chúng ta sẽ xem liệu họ có một cuộc gặp hay không, điều đó sẽ rất đáng chú ý. Và nếu họ không gặp, thì tại sao không? Bởi vì tôi đã yêu cầu họ phải gặp”, ông Trump nói.

“Tôi sẽ biết trong hai tuần tới mình sẽ làm gì”, ông Trump nhấn mạnh, lặp lại khung thời gian ông nhiều lần đưa ra để đánh giá mức độ sẵn sàng của ông Putin trong việc kết thúc chiến tranh Ukraine.

Những phát biểu mới nhất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán hòa bình bị đình trệ, chưa có dấu hiệu cho thấy cuộc gặp song phương mà Nhà Trắng thúc đẩy sẽ diễn ra. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Tuần trước, ông Trump đã gặp ông Putin tại Alaska và đầu tuần này ông tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Khi đó, ông Trump gợi ý về khả năng tổ chức một cuộc gặp song phương, thậm chí sau đó có thể mở rộng thành cuộc gặp ba bên với sự tham gia của chính ông.

“Các bạn hiểu rằng tôi muốn tham gia cuộc gặp cùng với hai người bọn họ. Tôi có thể góp mặt, nhưng nhiều người nghĩ rằng sẽ chẳng có kết quả gì từ một cuộc gặp như vậy. ‘Ông phải có mặt’. Có thể đúng, có thể không. Nhưng trong lúc đó, nhiều người vẫn tiếp tục chết”, ông Trump phát biểu.

Ông Trump lặp lại khung thời gian hai tuần nhiều lần. “Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ trong hai tuần tới, chúng ta sẽ biết tôi sẽ đi theo hướng nào, bởi vì tôi sẽ chọn một con đường hoặc con đường khác, và họ sẽ biết điều đó”.

Tại Phòng Bầu dục, ông Trump còn rút ra một bức ảnh ông chụp cùng ông Putin tại Anchorage, Alaska, mà ông cho biết được chính lãnh đạo Nga gửi tặng. “Tôi vừa được gửi một bức ảnh từ một người rất muốn có mặt ở đó”, ông Trump nói, ám chỉ đến World Cup. Ông cho biết đã triệu tập báo chí để thông báo rằng lễ bốc thăm sẽ được tổ chức tại Trung tâm Kennedy vào tháng 12.

“Ông ấy đã rất tôn trọng tôi và đất nước chúng ta, nhưng không tôn trọng những người khác”, ông Trump nói thêm, đồng thời cho biết sẽ ký vào bức ảnh để tặng ông Putin, người mà ông gợi ý có thể sang Mỹ dự World Cup.

“Ông ấy có thể đến hoặc không, tùy thuộc vào những gì sẽ diễn ra. Chúng ta có rất nhiều điều sẽ xảy ra trong vài tuần tới”, ông Trump nói.

Về phía Nga, cùng ngày, ông Putin mô tả cuộc gặp gần đây với ông Trump là “rất tốt đẹp” và khẳng định Moscow mong muốn chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, ông không đề cập đến khả năng tham gia một cuộc gặp song phương với ông Zelensky. Ông Putin cũng nói rằng các cơ quan Nga và Mỹ vẫn đang duy trì liên lạc và ông kỳ vọng vào một “sự khôi phục toàn diện” trong quan hệ hai nước.

Theo CNN