Quan chức Ukraine: Ông Zelensky sẵn sàng thảo luận về vấn đề lãnh thổ với ông Putin

Một quan chức Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev sẵn sàng thảo luận lãnh thổ trực tiếp với Nga, với đường chiến tuyến hiện tại làm điểm khởi đầu.

Ukraine sẵn sàng thảo luận vấn đề lãnh thổ với Nga trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng đường ranh giới hiện tại trên chiến trường sẽ là điểm khởi đầu cho quá trình thương lượng.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 22/8, Thứ trưởng Ngoại giao Thứ nhất của Ukraine, ông Sergey Kislitsa, nhắc lại rằng người dân Ukraine “kiên quyết phản đối việc đánh đổi lãnh thổ lấy hòa bình”.

Ông nói: “Tôi nghĩ Tổng thống Zelensky đã nói rất rõ rằng ông sẵn sàng ngồi lại với Tổng thống Putin để bàn bạc, và điểm khởi đầu của các cuộc trò chuyện về vấn đề lãnh thổ chính là đường tiếp xúc hiện nay”.

Mặc dù về mặt công khai, Tổng thống Zelensky luôn bác bỏ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, nhưng nhiều nguồn tin truyền thông cho rằng ông có thể đồng ý đóng băng các đường chiến tuyến hiện tại như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Ông Kislitsa cũng đề cập đến vấn đề bảo đảm an ninh phương Tây dành cho Ukraine, lưu ý rằng các quan chức Mỹ “đang làm việc rất tích cực” để soạn thảo một thỏa thuận. “Lý tưởng nhất, chúng ta có thể có bản dự thảo đầu tiên vào đầu tuần tới, và sau đó…ban lãnh đạo chính trị sẽ phải quyết định cách chúng ta xử lý các dự thảo này”, ông nói thêm.

Theo các báo cáo, nhiều khả năng châu Âu sẽ cung cấp “phần lớn lực lượng” trong các cam kết bảo đảm an ninh, trong khi Mỹ có thể đảm nhận vai trò chỉ huy tổng thể. Moscow cho biết họ không loại trừ khả năng đưa ra bảo đảm an ninh cho Kiev, nhưng khẳng định bất kỳ việc triển khai quân phương Tây nào đến Ukraine là “không thể chấp nhận”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow có thể đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với ông Zelensky, song nhấn mạnh rằng trước bất kỳ cuộc gặp nào, “tất cả các vấn đề cần sự cân nhắc ở cấp cao nhất phải được chuẩn bị kỹ lưỡng”.

Ngoài ra, Nga cũng bày tỏ quan ngại về tính hợp pháp trong quyền hạn của ông Zelensky để ký kết các thỏa thuận ràng buộc, bởi nhiệm kỳ Tổng thống của ông đã hết hạn hơn một năm.