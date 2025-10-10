Sáng 10/10, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) và Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX tổ chức ra mắt nền tảng giao dịch tài sản số DNEX.

Ông Nguyễn Chí Công, Tổng Giám đốc Công ty CP Sàn giao dịch tài sản số DNEX, cho biết DNEX là nền tảng công nghệ DNEX mô phỏng giao dịch tài sản số tiên phong được phát triển với mục tiêu phục vụ công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ trong môi trường an toàn, minh bạch và có kiểm soát.

Việc ra mắt DNEX Simulation là bước đi đầu tiên trong lộ trình phát triển hạ tầng giao dịch tài sản số, nhằm chuẩn bị cơ sở dữ liệu, công nghệ và quy trình vận hành, phục vụ cho giai đoạn tiếp theo khi DNEX hoàn thiện điều kiện pháp lý và tiến hành xin cấp phép hoạt động chính thức theo quy định của pháp luật.

Nền tảng DNEX Simulation mô phỏng giao dịch tài sản số tại Việt Nam, nhằm phục vụ mục tiêu giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực blockchain, tài chính số và đầu tư hiện đại.

DNEX Simulation hoạt động như một mô hình mô phỏng sàn giao dịch trong môi trường sandbox có kiểm soát, cho phép người học và nhà nghiên cứu trải nghiệm quy trình giao dịch, quản lý danh mục và đánh giá rủi ro mà không phát sinh rủi ro tài chính thực tế.

Hệ sinh thái DNEX gồm: DNEX Simulation - Mô phỏng & đào tạo tài chính số Spot, Futures, Staking, Custody thử nghiệm; Exchange Infrastructure - Giao dịch Spot/Margin/Phái sinh, Token hóa RWA; Custody - Settlement - ETF, API & DNEX Alliance; B2B/B2G Solutions - Nền tảng riêng cho doanh nghiệp/ngân hàng/quỹ; sandbox, giám sát minh bạch, quản trị rủi ro cho IFC; Global Liquidity - Kết nối thanh khoản ONUS, Binance, Coinbase; hợp tác Strait Finance, Kristal Al;…

Các bên ký kết hợp tác nhằm thúc đẩy môi trường giao dịch tài sản số an toàn và phát triển.

“Trước mắt, nền tảng công nghệ DNEX Simulation được triển khai ở quy mô mô phỏng và đào tạo, chưa cung cấp dịch vụ giao dịch thực tế. Trong giai đoạn tiếp theo, khi hành lang pháp lý và điều kiện kỹ thuật đáp ứng đầy đủ, DNEX sẽ hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động chính thức theo quy định của pháp luật Việt Nam”, ông Nguyễn Chí Công cho hay.