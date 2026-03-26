Cái kết đẫm máu của trùm cờ bạc lưu vong Lâm Bỉnh Văn

Lâm Bỉnh Văn, nhân vật quyền lực trong giới tội phạm Đài Loan, vừa bị sát hại trong vụ phục kích tại Campuchia. Nhóm gây án đã bắn 29 phát đạn trúng ông trùm cờ bạc, trong đó 5 phát vào đầu.

Những năm gần đây, Đông Nam Á nổi lên như một “thiên đường xám” của các hoạt động cờ bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông và rửa tiền xuyên quốc gia. Trong thế giới ngầm đó, cái tên Lâm Bỉnh Văn (Lin Bingwen) được nhắc đến như một nhân vật có ảnh hưởng lớn – một “ông trùm” đứng sau các mạng lưới tài chính phi pháp trải dài từ Đài Loan đến Campuchia.

Tuy nhiên, giống như nhiều nhân vật khác trong hệ sinh thái tội phạm này, cuộc đời Lâm Bỉnh Văn không kết thúc trong phòng xử án, mà bằng một vụ ám sát đẫm máu.

Chân dung ông trùm lưu vong

Lâm Bỉnh Văn, 56 tuổi, biệt danh “Cá Chình” hoạt động trong giới xã hội đen tại khu vực Tân Bắc, Đài Loan từ khi còn trẻ. Năm 2008, ông ta dính líu đến bê bối dàn xếp tỷ số trong giải bóng chày chuyên nghiệp Đài Loan. Với cáo buộc sử dụng các biện pháp như đe dọa, uy hiếp và mua chuộc để ép các cầu thủ thi đấu gian lận, Lâm Bỉnh Văn bị kết án 2 năm tù.

Sau khi ra tù, ông trùm này chuyển sang đầu tư vào ngành cờ bạc và thu lợi nhuận khổng lồ, từ đó có biệt danh “vua cờ bạc trăm tỷ”.

Lâm Bỉnh Văn và ông chủ "88 Club" Quách Triết Mẫn (phải). Ảnh: LTN.

Năm 2023, Lâm Bỉnh Văn dính vào vụ án chuyển tiền ngầm của “88 Club” do Quách Triết Mẫn (Guo Zhemin) làm chủ. Đại ca xã hội đen họ Lâm bị cáo buộc cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian bất hợp pháp thông qua nền tảng "PGTalk" của mình để hỗ trợ Quách trong các hoạt động chuyển tiền ngầm và rửa tiền. Ước tính số tiền giao dịch ước hơn 21,7 tỷ Đài tệ (680 triệu USD). Lâm Bỉnh Văn bị truy tố với các tội danh như vận hành thanh toán bên thứ ba trái phép, lừa đảo và rửa tiền. Ông ta bỏ 3 triệu Đài tệ đóng tiền bảo lãnh rồi trốn ra nước ngoài.

Tháng 1/2025, Tòa án Tân Bắc phát lệnh truy nã. Cơ quan điều tra và cảnh sát hình sự đã đưa Lâm Bỉnh Văn vào danh sách tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài. Ban đầu từng có tin ông đang ẩn náu tại Los Angeles (Mỹ). Đến cuối năm ngoái, có thông tin xác nhận Lâm Bỉnh Văn xuất hiện tại Sihanoukville (Campuchia), và được cho là hợp tác với người Trung Quốc để đầu tư, vận hành khách sạn – casino, xây dựng lại hoạt động. Sihanoukville trở thành nơi trú ẩn và cũng là trung tâm hoạt động của Lâm Bỉnh Văn.

Lâm Bỉnh Văn (giữa) cùng các thành viên "88 Club". Ảnh: HK01.

Tại đây, Lâm Bỉnh Văn không chỉ tham gia mà còn được cho là điều hành các đường dây có quy mô lớn, với dòng tiền lên tới hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu USD.

Trong thời gian trốn chạy, Lâm Bỉnh Văn nhiều lần đăng bài trên Facebook, nói rằng việc bỏ trốn là do “lý do cá nhân”, thậm chí còn tuyên bố thách thức: “Thời điểm tôi quay về là do tôi tự quyết định”. Phát ngôn này từng gây chú ý lớn trong dư luận.

Đêm 23/3, Lâm Bỉnh Văn đã bị bắn chết tại Sihanoukville, Campuchia. Theo các nguồn báo chí tiếng Trung, Lâm Bỉnh Văn bị cáo buộc liên quan đến nhiều hoạt động phi pháp, bao gồm tổ chức cờ bạc trực tuyến, lừa đảo tài chính và rửa tiền quy mô lớn. Một trong những điểm đáng chú ý là ông có liên hệ với các mô hình “giết heo” (Pig butchering scam) – hình thức lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư tài chính, trong đó nạn nhân bị dụ dỗ qua mạng rồi bị chiếm đoạt tiền.

Lâm Bỉnh Văn (phải) từng bỏ ra 165 triệu Đài tệ trả nợ cho nghệ sĩ Đài Loan Bành Kháp Kháp (trái). Ảnh: HK01.

Đế chế cờ bạc – lừa đảo

Mô hình hoạt động của Lâm Bỉnh Văn không phải là cá biệt, mà là một phần trong hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia ngày càng tinh vi.

Thứ nhất là cờ bạc trực tuyến. Các trang web casino online của Lâm Bỉnh Văn được vận hành từ nước ngoài nhưng nhắm vào người chơi tại Đài Loan, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Những nền tảng này dù không được cấp phép hợp pháp, nhưng vẫn thu hút lượng lớn người dùng nhờ quảng cáo mạnh và giao diện chuyên nghiệp.

Thứ hai là lừa đảo qua mạng. Đây là hoạt động mang lại nguồn tiền lớn nhất. Các nạn nhân bị dụ dỗ qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò hoặc đầu tư tài chính. Sau khi tạo được lòng tin, kẻ lừa đảo hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do chúng kiểm soát.

Thứ ba là rửa tiền. Dòng tiền Lâm Bỉnh Văn thu được từ cờ bạc và lừa đảo được “làm sạch” thông qua nhiều kênh: sòng bạc, công ty bình phong, tiền điện tử và các hệ thống tài chính ngầm.

Đáng chú ý, các tổ chức của Lâm Bỉnh Văn hoạt động theo mô hình gần giống doanh nghiệp: có phân cấp quản lý, KPI, thưởng phạt và thậm chí tuyển dụng nhân sự xuyên biên giới. Nhiều người bị lừa sang làm việc và bị ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo.

Cái chết trong mưa đạn

Đỉnh điểm của câu chuyện là vụ ám sát xảy ra vào đêm 23/3/2026. Theo tin trên các báo, Lâm Bỉnh Văn bị phục kích tại Sihanoukville khi đang di chuyển vào ban đêm. Nhóm tấn công được cho là gồm 3–4 tay súng, sử dụng vũ khí tự động và khai hỏa dồn dập.

Toàn thân nạn nhân trúng tới 29 phát đạn, trong đó 5 phát vào đầu nên tử vong tại chỗ. Đây là một vụ tấn công có tổ chức, được chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện nhanh chóng.

Hình ảnh hiện trường do cảnh sát Campuchia công bố cho thấy Lâm Bỉnh Văn bị bắn 5 phát vào đầu. Ảnh: HK01.

Theo hãng truyền thông Cambodia-China Times của Campuchia, cảnh sát Campuchia xác nhận rằng các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy đây là một vụ giết người có tổ chức và được lên kế hoạch từ trước. Các nghi phạm là một nhóm đến hiện trường, nổ súng vào mục tiêu rồi bỏ trốn.

Nạn nhân gần đây thường xuyên lui tới một sòng bạc ở Sihanoukville. Sau vụ việc, cảnh sát đã xem lại các video camera giám sát và phát hiện một chiếc xe màu đen đã bám theo ông ta vài ngày trước khi xảy ra vụ việc.

Cách thức này mang đậm dấu ấn của các vụ thanh trừng nội bộ trong giới tội phạm. Không có dấu hiệu cho thấy đây là hành động của lực lượng chức năng hay mang động cơ chính trị. Thay vào đó, nhiều khả năng đây là kết quả của những mâu thuẫn sâu sắc bên trong thế giới ngầm.

Động cơ phía sau vụ ám sát

Dù chưa có kết luận chính thức, các giả thuyết xoay quanh cái chết của Lâm Bỉnh Văn chủ yếu tập trung vào 3 yếu tố:

Thứ nhất là tranh chấp lợi ích. Với quy mô dòng tiền lớn, việc phân chia lợi nhuận luôn là nguồn gốc của xung đột. Khi một cá nhân kiểm soát quá nhiều, họ có thể trở thành mục tiêu của các phe nhóm khác.

Thứ hai là mâu thuẫn quyền lực. Trong các mạng lưới tội phạm, quyền kiểm soát đường dây đồng nghĩa với quyền lực. Việc loại bỏ một “ông trùm” có thể mở đường cho sự tái cấu trúc và phân chia lại quyền lực.

Thứ ba là những người liên quan đến các vụ lừa đảo lớn thường có nhiều kẻ thù, từ đối thủ cạnh tranh đến các nhóm bị ảnh hưởng. Trong môi trường không có pháp luật bảo vệ, bạo lực trở thành công cụ giải quyết tranh chấp.

Cái chết của Lâm Bỉnh Văn phản ánh kết cục quen thuộc của thế giới tội phạm ngầm. Ảnh: LTN.

Kết cục quen thuộc của thế giới ngầm

Cái chết của Lâm Bỉnh Văn không phải là trường hợp cá biệt. Trong lịch sử, nhiều “ông trùm” trong các lĩnh vực phi pháp – từ cờ bạc, ma túy đến lừa đảo – đều có chung một kết cục: bị bắt hoặc bị giết.

Điểm chung là các hệ thống này không có cơ chế giải quyết tranh chấp hợp pháp. Khi mâu thuẫn xảy ra, bạo lực gần như là lựa chọn duy nhất. Điều này tạo ra một vòng xoáy: càng thành công, rủi ro càng lớn.

Trong trường hợp của Lâm Bỉnh Văn, việc mở rộng nhanh chóng và kiểm soát dòng tiền lớn có thể đã khiến ông trở thành mục tiêu.

Câu chuyện của Lâm Bỉnh Văn cũng phản ánh một vấn đề lớn hơn: sự bùng phát của các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.

Những khu vực này thu hút tội phạm từ nhiều quốc gia, tạo thành mạng lưới phức tạp và khó kiểm soát. Không chỉ gây thiệt hại tài chính, chúng còn kéo theo các vấn đề nhân quyền, khi nhiều người bị lừa hoặc ép buộc tham gia.

Các chính phủ trong khu vực như Campuchia, Myanmar đã bắt đầu siết chặt quản lý, nhưng tính chất xuyên biên giới khiến việc triệt phá hoàn toàn là rất khó.

Lâm Bỉnh Văn là một ví dụ điển hình của sự trỗi dậy và sụp đổ trong thế giới tội phạm hiện đại. Từ một nghi phạm tài chính, ông trở thành “ông trùm” của một mạng lưới cờ bạc và lừa đảo quy mô lớn. Nhưng cuối cùng, chính môi trường mà ông ta tham gia đã dẫn đến cái kết.

Câu chuyện này không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn là lời cảnh báo về một hệ sinh thái tội phạm đang phát triển mạnh mẽ trong khu vực. Khi công nghệ giúp các hoạt động phi pháp trở nên tinh vi hơn, thì ranh giới giữa hợp pháp và bất hợp pháp ngày càng trở nên mong manh – và cái giá phải trả có thể là rất đắt.

Theo HK01, LTN