Ngôi nhà rộng chỉ 63 cm gây kinh ngạc: Hẹp nhất thế giới nhưng đầy đủ tiện nghi

Những ngôi nhà nhỏ, tối giản đã xuất hiện từ nhiều năm nay, và nhu cầu về không gian sống nhỏ gọn ngày càng tăng. Tuy nhiên, ngôi nhà hẹp nhất thế giới đã đưa khái niệm này lên một tầm cao hoàn toàn mới. Nó được thiết kế để cung cấp đầy đủ tiện nghi của một ngôi nhà hiện đại, nhưng trong một không gian chỉ rộng 63 cm.

Ngôi nhà này do ông Fabio Moreno thiết kế và sở hữu. Công trình tại Aucallama mang thông điệp rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào kích thước ngôi nhà, mà nằm ở cách tận dụng tối đa không gian sẵn có. Với hình dáng siêu mỏng và màu sắc rực rỡ, ngôi nhà đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và nhiều khả năng sẽ trở thành điểm du lịch nổi tiếng.

Dù thoạt nhìn giống một tác phẩm nghệ thuật ngoài trời, ngôi nhà hẹp nhất thế giới vẫn có đầy đủ tiện nghi như một căn hộ hiện đại, bao gồm phòng tắm, bếp, phòng ăn, hành lang, phòng ngủ, phòng làm việc, khu giặt giũ, cùng hai cầu thang nối giữa hai tầng. Tất cả những không gian này đều được “nhồi” vào chiều rộng chỉ 63 cm.

Tọa lạc ngay đối diện quảng trường trung tâm Aucallama, ngôi nhà có thể được khách qua đường ghé thăm. Tuy nhiên, với không gian quá hẹp, việc có từ hai người trở lên cùng lúc tham quan bên trong là rất khó khăn.

Ông Fabio Moreno đã nộp hồ sơ lên Kỷ lục Guinness Thế giới để xin công nhận danh hiệu “ngôi nhà hẹp nhất thế giới”. Tuy vậy, quá trình xác nhận có thể mất thời gian vì Guinness cần tiến hành đo đạc chính thức và kiểm tra kỹ thuật. Dù vậy, ông Moreno vẫn tự tin sẽ lập được kỷ lục thế giới.

