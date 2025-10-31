Bỏ bục giảng, lên sàn chứng khoán: Câu chuyện phi thường của nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc 2025

Danh sách "Người giàu Hurun 2025" mới nhất cho thấy Chung Huệ Quyên, với khối tài sản 141 tỷ nhân dân tệ (NDT), đã thay thế Tông Phức Lị trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc.

Bỏ nghề giáo viên đi làm chủ hãng dược

Cái tên Chung Huệ Quyên (Zhong Huijuan) không còn xa lạ với ngành y dược - bà là người sáng lập, Chủ tịch hội đồng quản trị, CEO của Hansoh Pharmaceutical (Hàn Thâm), một công ty niêm yết tại Hong Kong. Tốt nghiệp ngành hóa học, Chung Huệ Quyên đã chuyển từ giảng dạy sang ngành dược, và thành lập công ty niêm yết của riêng mình.

Chồng bà, Tôn Phiêu Dương (Sun Piaoyang), cũng nổi tiếng không kém, hiện đang quản lý Hengrui Medicine (Hằng Thụy), một công ty có vốn hóa thị trường 500 tỷ HKD. Cặp đôi này mỗi người nắm một công ty niêm yết trị giá hàng trăm tỷ USD, một kỳ tích chưa từng có trong giới đầu tư Trung Quốc.

Đằng sau khối tài sản khổng lồ của Chung Huệ Quyên là việc vốn hóa thị trường của Hansoh Pharma, công ty do bà lãnh đạo, đã tăng từ 90 tỷ lên hơn 200 tỷ HKD trong năm nay, trở thành một hình ảnh thu nhỏ của sự bùng nổ trong lĩnh vực y dược sinh học. Vốn hóa thị trường công ty 200 tỷ, đưa bà trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc.

Mọi chuyện bắt đầu từ ba mươi năm trước. Chung Huệ Quyên, sinh 1961, quê thành phố Liên Vân Cảng, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Giang Tô năm 1982 với bằng cử nhân hóa học và trở thành giáo viên môn hóa tại Trường THCS Diên An, Liên Vân Cảng. Sau đó, bà chuyển từ nghề giáo sang kinh doanh, dấn thân vào ngành dược phẩm, một bước đi được chồng hỗ trợ.

Năm 1995, ông Tôn Phiêu Dương và một nhà đầu tư Hồng Kông thành lập một công ty mới — Hausen Pharmaceutical (Hào Thâm), tiền thân của Hansoh Pharmaceutical. Tuy nhiên, khi đó ông đã là giám đốc một nhà máy dược phẩm ở Liên Vân Cảng và không thể dành thời gian cho việc này. Vì vậy, bà Chung Huệ Quyên đã từ bỏ việc dạy học và gia nhập Hansoh Pharmaceutical, đảm nhận trách nhiệm quản lý công ty.

Thuốc kháng sinh "Meifeng" (Cephalexin) đưa Hansoh lọt top 100 công ty dược hàng đầu Trung Quốc năm 1997. Ảnh: Sina.

Ban đầu, Hansoh khởi nghiệp với thuốc generic (thuốc phỏng chế). Năm 1997, sản phẩm chủ lực của công ty, thuốc kháng sinh "Meifeng" (Cephalexin), được ra mắt, đạt doanh thu 30 triệu NDT trong năm đó. Năm 2003, công ty trở thành một trong 100 công ty dược phẩm hàng đầu Trung Quốc.

Nhưng Chung Huệ Quyên không dừng lại ở thuốc generic; thay vào đó, bà chủ động tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới. Theo trang web chính thức của công ty, Hansoh đã trở thành một công ty dược phẩm tiên phong đổi mới, tập trung vào việc điều trị các bệnh chính như ung thư, thuốc chống nhiễm trùng, bệnh hệ thần kinh trung ương, bệnh chuyển hóa và bệnh tự miễn. Vào tháng 6/2019, công ty của Chung Huệ Quyên đã niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong.

Sự bùng nổ của ngành công nghiệp dược

Đầu năm nay, vốn hóa thị trường của Hansoh Pharmaceutical đạt khoảng 90 tỷ HKD. Sau đó, nhiều công ty dược phẩm đổi mới đã phục hồi định giá, với giá cổ phiếu tăng gấp đôi. Hiện tại, vốn hóa thị trường mới nhất của Hansoh Pharmaceutical đã vượt quá 200 tỷ HKD, và giá cổ phiếu đã tăng hơn 100% trong năm nay.

Theo "Danh sách người giàu Hurun" mới nhất, tài sản của bà đã tăng thêm hơn 60 tỷ NDT so với năm ngoái, đạt 140 tỷ NDT, đưa bà lần đầu tiên trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc.

Trụ sở hãng dược Hansoh. Ảnh: Zhihu.

Trong tháng này, Chung Huệ Quyên đã đạt được một thỏa thuận lớn - công ty đã cấp phép quyền sử dụng toàn cầu cho liên hợp thuốc kháng thể có mục tiêu CDH17 (ADC) HS-20110 ở bên ngoài Trung Quốc cho tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Roche. Hansoh Pharmaceutical sẽ nhận được khoản thanh toán trả trước 80 triệu USD và các khoản thanh toán mốc lên tới 1,45 tỷ USD. Nói cách khác, Hansoh Pharmaceutical đã bán được 10 tỷ NDT tiền thuốc.

Mặc dù điều hành một đế chế dược phẩm trị giá hàng trăm tỷ, bà Chung lại là một người kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Cặp đôi quyền lực nhất ngành dược phẩm Trung Quốc

Có rất nhiều cặp đôi trong ngành dược phẩm, nhưng hiếm có cặp đôi nào là những người điều hành các công ty niêm yết trị giá hàng trăm tỷ như vợ chồng Chung Huệ Quyên và Tôn Phiêu Dương.

Hai người đều có quê ở Giang Tô. Ông Tôn sinh năm 1958 tại Kim Hồ, Hoài An, theo học ngành hóa dược tại Đại học Dược Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều được phân công đến Liên Vân Cảng. Ông làm kỹ thuật viên tại Nhà máy Dược phẩm Liên Vân Cảng.

Năm 1997, nhà máy được tái cấu trúc và đổi tên thành Công ty TNHH dược Hengrui Giang Tô, với Tôn Phiêu Dương làm chủ tịch. Tháng 10/2000, Hengrui Medicine được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, trở thành "Vua dược" trên thị trường cổ phiếu loại A.

Vợ chồng Tôn Phiêu Dương - Chung Huệ Quyên -cặp đôi vàng làng dược Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Tháng 5 năm nay, ông Tôn đã đưa Hengrui Medicine chính thức niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hong Kong, niêm yết kép cả cổ phiếu A và cổ phiếu H, với vốn hóa thị trường mới nhất vượt quá 500 tỷ HKD. Trong nửa đầu năm, thị trường thuốc đổi mới tăng trưởng mạnh mẽ, Hengrui Medicine đạt mức cao kỷ lục về cả doanh thu và lợi nhuận ròng, thúc đẩy một làn sóng tăng giá khác.

Cả hai người đều đã ngoài sáu mươi tuổi, và Tôn Phiêu Dương trước đó đã từng "nghỉ hưu". Giờ đây, thế hệ thứ hai của gia đình đang lặng lẽ bước vào thương trường.

Con gái của họ, Tôn Viễn (Sun Yuan), cũng kín tiếng, với lý lịch chỉ được tiết lộ trong báo cáo thường niên của Hansoh Pharmaceutical. Sinh năm 1987, cô tốt nghiệp Đại học Cambridge với bằng Khoa học Y sinh. Điều thú vị là sau khi tốt nghiệp, Tôn Viễn làm việc với tư cách là nhà phân tích tại công ty đầu tư nổi tiếng Hony Capital. Năm 2015, cô trở thành giám đốc điều hành của Hansoh Pharmaceutical, chịu trách nhiệm chính trong việc định hướng chiến lược R&D, phát triển kinh doanh, chiến lược đầu tư và phát triển khoa học của tập đoàn.

Theo báo cáo thường niên của công ty, Chung Huệ Quyên nắm giữ cổ phần của Hansoh Pharmaceutical thông qua một quỹ tín thác gia đình. Người thụ hưởng quỹ tín thác gia đình này là Tôn Viễn. Tuy nhiên, hiện tại cô không làm việc cho Hengrui Medicine, và ông Tôn Phiêu Dương cũng tiết lộ rằng Hengrui Medicine sẽ áp dụng mô hình người quản lý chuyên nghiệp cho các hoạt động trong tương lai.

Bà Chung Huệ Quyên thuở mới khởi nghiệp. Ảnh: Zhihu.

Ngành y dược "được mùa" tỷ phú

Không chỉ vợ chồng Tôn Phiêu Dương, Chung Huệ Quyên, mà một số doanh nhân trong lĩnh vực dược phẩm đổi mới, đặc biệt là những doanh nhân liên quan đến thuốc chống ung thư, cũng đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng tài sản đáng kể trong năm nay.

Ví dụ, Chu Nghĩa, một doanh nhân quê Tứ Xuyên, đã trở nên nổi tiếng với một thỏa thuận cấp phép độc quyền (License-out); Giá cổ phiếu của công ty Baili Tianheng của ông, đã có lúc tăng vọt lên hơn 380 NDT trong năm nay, đưa ông trở thành người giàu nhất Tứ Xuyên.

Một trường hợp khác là Kangfang Bio, với giá cổ phiếu tăng đều đặn trong năm nay, từ 58 HKD vào đầu năm lên 179 HKD, lập kỷ lục trong lịch sử. Điều này cũng mang lại khối tài sản khổng lồ cho Hạ Du, người sáng lập công ty.

Có thể thấy, một làn sóng tỷ phú đã nổi lên trong ngành dược phẩm trong năm nay.

Điều này không thể tách rời khỏi ngành dược phẩm sinh học đang bùng nổ, cả thị trường chứng khoán hạng A và Hồng Kông đều chứng kiến ​​mức độ phục hồi khác nhau. Ngành dược phẩm đổi mới nổi bật, với các công ty như Ascletis Pharma, Antengene, CARsgen Therapeutics và Harbour BioMed xuất hiện thường xuyên, giúp "hàng nghìn người nắm bắt được làn sóng này trở nên giàu có".

Tuy nhiên, những lo ngại đã bắt đầu xuất hiện - trong những tháng gần đây, lĩnh vực thuốc tân dược đã âm thầm bước vào giai đoạn điều chỉnh, một số công ty tân dược hàng đầu đã trải qua những đợt điều chỉnh đáng kể. Ngày 16/9, vốn hóa thị trường của Yaojie Ankang đã giảm mạnh từ 260 tỷ HKD xuống chỉ còn hơn 70 tỷ HKD chỉ trong một ngày...

Theo Sina