Video cụ ông “biến chó thành động cơ xe điện” gây phẫn nộ mạng xã hội

Một cụ ông ở Trung Quốc gây tranh cãi khi dùng chó kéo xe điện, làm dấy lên lo ngại về ngược đãi động vật và an toàn giao thông.

Một người đàn ông lớn tuổi ở Giang Tô, Trung Quốc bị cộng đồng mạng cáo buộc ngược đãi động vật sau khi bị phát hiện điều khiển một chiếc xe đạp điện đã được “độ chế”, vận hành bằng chính chú chó cưng của mình.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy người đàn ông này di chuyển trên đường vào ngày 16/3 bằng chiếc xe điện đã tháo pin. Thay vào đó, một chú chó giống Golden Retriever bị buộc dây cương chạy ngay dưới yên xe, đồng thời bị đeo rọ mõm.

Trong video, người đàn ông còn cầm một cây gậy trên tay phải, được cho là dùng để quất vào con vật.

Đoạn clip do một người đi xe khác quay lại và đăng tải lên mạng.

Cảnh sát giao thông địa phương đã xác định được người đàn ông, nhưng chỉ nhắc nhở do ông đã cao tuổi.

Lực lượng chức năng dừng ông theo quy định cấm sử dụng phương tiện bị cải tạo trái phép trên đường công cộng. Cảnh sát không công bố danh tính người đàn ông và chú chó, và cũng chưa rõ con vật có bị thương hay không.

Luật An toàn Giao thông Đường bộ của Trung Quốc hiện không đề cập đến việc mang theo vật nuôi khi tham gia giao thông. Quốc gia này cũng chưa có luật phúc lợi động vật cấm hành vi ngược đãi thú cưng.

Vụ việc đã gây ra tranh luận gay gắt trên mạng xã hội, với nhiều người lên án hành vi của người đàn ông.

“Tôi thấy tội cho con chó đã trở thành thú cưng của ông ta”, một người bình luận.

“Việc bịt mõm chặt như vậy khi đang chạy là sai. Nó sẽ khó thở”, một người khác viết.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng bày tỏ lo ngại về độ an toàn của phương tiện này.

“Ông ta sẽ dừng xe kiểu gì?”, một người đặt câu hỏi.

“Ông ấy không thể kiểm soát hoàn toàn chiếc xe, điều này nguy hiểm cho cả bản thân và người khác”, một bình luận khác cho biết.

Một số người còn nhắc lại câu tục ngữ xưa: “Cưỡi chó thì rách quần, cưỡi mèo thì hỏng mắt”, thường được người lớn ở nông thôn dùng để răn dạy trẻ em không nghịch ngợm với vật nuôi hoặc động vật hoang.

Việc dùng chó để kéo xe điện thực ra không phải là ý tưởng mới. Năm ngoái, một vlogger tại Hà Bắc – đồng thời là huấn luyện viên chó – đã quay video tương tự “cho vui”, gọi những chiếc xe này là “công cụ dắt chó đi dạo”.

