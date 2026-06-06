Thị trường chứng khoán Việt vượt mốc 13 triệu tài khoản giao dịch

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận tổng số tài khoản giao dịch đã vượt mốc 13 triệu vào cuối tháng 5/2026.

Thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), trong tháng 5 thị trường ghi nhận sự quay trở lại mạnh mẽ của các nhà đầu tư khi làn sóng mở tài khoản tăng tốc so với tháng trước.

Theo đó tổng số tài khoản mở mới là hơn 256.500 tài khoản (tăng nhẹ so với mức 244.700 tài khoản của tháng 4/2026).

Trong đó nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn là động lực tăng trưởng chính với 255.700 tài khoản mở mới.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng thêm 170 tài khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài (khối ngoại) tăng thêm 367 tài khoản (trong đó có 356 tài khoản cá nhân và 11 tài khoản tổ chức).

Lũy kế đến cuối tháng 5/2026, tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam đạt gần 13,16 triệu tài khoản, tương đương khoảng 13% dân số nước ta đã sở hữu tài khoản chứng khoán.

Mặc dù số liệu hơn 13 triệu tài khoản này phản ánh quy mô đăng ký trên hệ thống VSDC. Do một cá nhân có thể mở nhiều tài khoản tại các công ty chứng khoán khác nhau, con số này sẽ cao hơn số lượng nhà đầu tư thực tế trên thị trường, nhưng đây vẫn là minh chứng rõ ràng cho thấy sức hút của kênh đầu tư chứng khoán đối với người dân ngày càng lớn.

Làn sóng gia tăng số lượng tài khoản của nhà đầu tư diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán có những biến động rất sôi động. Trong tháng 5/2026, chỉ số VN-Index đã có những thời điểm thăng hoa, bứt phá tiến sát mốc 1.930 điểm – thiết lập mức đỉnh cao nhất lịch sử.

Dù áp lực chốt lời xuất hiện về cuối tháng khiến đà tăng hạ nhiệt, VN-Index vẫn đóng cửa tháng 5 tại 1.863,49 điểm (tăng nhẹ 0,51% so với tháng 4).