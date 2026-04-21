Bầu Thụy ứng cử vào HĐQT, cổ phiếu Sacombank tăng 5,5%

Sau thông tin ông Nguyễn Đức Thuỵ ứng cử vào HĐQT Sacombank, cổ phiếu STB tăng 5,5% trong phiên 21/4.

Ngày 21/4, HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) công bố bổ sung tài liệu họp đại hội đồng thường niên 2026 tổ chức ngày 22/4 tại Phú Thọ.

Cụ thể, ban lãnh đạo đề xuất bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Ứng viên là ông Nguyễn Đức Thuỵ - Tổng Giám đốc Sacombank.

Theo giới thiệu, ông Thụy sinh năm 1976, nguyên quán Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Mỹ).

Tổng Giám đốc Sacombank có nhiều năm kinh nghiệm quản trị, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp và tổ chức tài chính như: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thaigroup, CTCP Thaiholdings, CTCP Chứng khoán Xuân Thành (VIX), CTCP Du lịch Kim Liên; Phó chủ tịch các dự án điện mặt trời Xuân Thiện Đăk Lăk.

Từ tháng 4/2021, ông gia nhập ngành ngân hàng với vị trí Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank (nay là LPBank), sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/12/2022 đến cuối năm 2025.

Cuối tháng 12/2025, ông Thuỵ kết thúc nhiệm kỳ tại LPBank và gia nhập Sacombank với chức danh Quyền Tổng giám đốc. Thời điểm này, nhà băng này cũng thay đổi logo, bộ nhận diện thương hiệu và công bố đại sứ thương hiệu mới.

Đến tháng 3/2026, ông Thụy được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc Sacombank.

Sau thông tin ông Thuỵ ứng cử vào HĐQT Sacombank, cổ phiếu STB chốt phiên hôm nay (21/4) tăng 5,5% lên 67.700 đồng/đơn vị. Thanh khoản hôm nay đạt hơn 14 triệu đơn vị, gấp hơn 2 lần khối lượng trung bình 10 phiên gần đây.

Theo tài liệu đại hội, năm 2026, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.100 tỷ đồng tăng 6,2% so với kết quả thực hiện năm 2025, thấp hơn 45% so với kế hoạch năm trước (14.650 tỷ đồng).

Ngân hàng dự kiến tổng tài sản năm 2026 sẽ tăng 10,2%, qua đó đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng mục tiêu đạt 699.400 tỷ đồng (tăng 11,7% hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao), tổng huy động dự kiến đạt 921.300 tỷ đồng (tăng 10,2%); kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 5%.