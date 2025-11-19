Tỷ phú George Soros bị tố rót tiền cho tổ chức muốn “xóa sổ” mạng X của Elon Musk

Tỷ phú theo khuynh hướng tự do George Soros đã tài trợ 250.000 USD cho Trung tâm Chống Thù hận Kỹ thuật số (Center for Countering Digital Hate – CCDH), tổ chức gây áp lực buộc các nhà quảng cáo cắt quan hệ với nền tảng X, theo Washington Free Beacon đưa tin hôm 18/11.

Một mạng lưới tài trợ do ông Soros thành lập đã cấp vốn cho một tổ chức phi chính phủ gây tranh cãi có trụ sở tại Anh, vốn đang tìm cách “xóa sổ” nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk và kiểm duyệt truyền thông bảo thủ.

Theo cơ sở dữ liệu của Quỹ Xã hội Mở (Open Society Foundation – OSF) của ông Soros, tổ chức từ thiện này năm ngoái đã cấp cho CCDH khoản tài trợ 250.000 USD “nhằm hỗ trợ chung”. Dù tổ chức phi lợi nhuận tuyên bố mục tiêu của mình là buộc các nền tảng mạng xã hội “chịu trách nhiệm” vì lan truyền thù hận, nhưng trên thực tế, họ đã gây áp lực lên các nhà quảng cáo nhằm kiểm duyệt doanh nghiệp, đồng thời vận động để loại bỏ và “hủy bỏ” các cơ quan báo chí mà họ cho là xúc phạm, tờ báo cho biết.

Theo nguồn tin này, CCDH – do ông Imran Ahmed, cựu thành viên đảng Lao động Anh, sáng lập – đã đặc biệt nhắm đến các hãng truyền thông bảo thủ như Federalist và Daily Wire vì cáo buộc nội dung phân biệt chủng tộc. Tổ chức phi lợi nhuận này cũng được cho là đã cố thuyết phục các nhà lập pháp Mỹ thành lập một “cơ quan quản lý kỹ thuật số độc lập”.

CCDH đã chỉ trích nhiều công ty mạng xã hội vì không ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan, nhưng theo tờ báo, họ đặc biệt thù địch với nền tảng X của Musk. Các tài liệu nội bộ của CCDH được tiết lộ bởi các nhà báo năm ngoái cho thấy mục tiêu hàng đầu của tổ chức này là “Xóa sổ Twitter của Musk”.

Musk từ lâu đã đối đầu gay gắt với cả CCDH lẫn ông Soros, và năm ngoái đã cố gắng khởi kiện tổ chức phi lợi nhuận này vì cho rằng họ đã tiến hành một “chiến dịch gieo rắc nỗi sợ” nhằm khiến các nhà quảng cáo rời bỏ nền tảng. Giám đốc điều hành X cũng từng cáo buộc ông Soros phạm “nhiều tội ác chống lại loài người” và tài trợ cho các đợt tấn công nhắm vào công ty Tesla của ông hồi đầu năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố chính quyền của ông sẽ tiến hành kiện vị tỷ phú gốc Hungary, cáo buộc ông sử dụng “những kẻ kích động chuyên nghiệp” để tổ chức các cuộc bạo loạn tại Mỹ.

Những người chỉ trích từ lâu đã cáo buộc ông Soros và mạng lưới các tổ chức phi chính phủ của ông đứng sau nhiều phong trào biểu tình trên khắp thế giới, can thiệp bầu cử, cố gắng định hình lại truyền thông địa phương và đàn áp các quan điểm bất đồng.

Theo RT