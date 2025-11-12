Elon Musk gây "bão mạng" Ấn Độ khi tung đoạn chat với AI Grok về thần Ganesha

Elon Musk khiến mạng xã hội Ấn Độ sôi sục khi chia sẻ đoạn hội thoại với AI Grok – chatbot của xAI – có khả năng nhận diện chính xác tượng thần Ganesha, vị thần Hindu được tôn kính.

Tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, đã khiến mạng xã hội Ấn Độ “dậy sóng” khi chia sẻ một bài đăng có hình ảnh thần Ganesha – vị thần Hindu được tôn kính với danh hiệu “đấng loại bỏ những chướng ngại vật”.

Musk đã đăng liên kết đến cuộc trò chuyện giữa mình với Grok, chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) do công ty xAI của ông phát triển, trong đó ông thử nghiệm khả năng nhận dạng hình ảnh của công cụ này. Trong bài đăng, Musk tải lên bức ảnh một bức tượng đồng truyền thống của thần Ganesha và đặt câu hỏi ngắn gọn: “Đây là gì?”.

Phản hồi của Grok khiến nhiều người ngạc nhiên bởi độ chính xác ấn tượng. Chatbot này đã xác định chính xác hình ảnh này là thần Ganesha, mô tả đây là “một bức tượng nhỏ bằng đồng (hoặc đồng thau) của thần Ganesha, vị thần Hindu được tôn kính rộng rãi”. Grok còn giải thích chi tiết lý do nhận dạng, chỉ ra các đặc điểm nổi bật như đầu voi, bốn tay, tư thế ngồi và con chuột ở dưới chân vị thần – những yếu tố mang tính biểu tượng của Ganesha.

Bài đăng của Musk nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận, đặc biệt từ cộng đồng mạng Ấn Độ, những người tỏ ra thích thú khi thấy người giàu nhất thế giới quan tâm đến một biểu tượng linh thiêng trong văn hóa Hindu.

Doanh nhân người Anh gốc Ấn Manoj Ladwa, người đứng đầu diễn đàn India Global Forum, đã phản hồi bài đăng của Musk, viết: “Thật tuyệt khi thấy sự tò mò của ông, @elonmusk, về bức ‘Ganesh Murti’ mà chúng tôi đã gửi tặng thay mặt India Global Forum tối qua. Nó tượng trưng cho việc loại bỏ chướng ngại và mang lại may mắn cho mọi nỗ lực của ông”.

Mạng xã hội tràn ngập các phản ứng pha trộn giữa sự ngưỡng mộ và hài hước.

Một người dùng viết: “Elon đang kết hợp Tesla, SpaceX và triết lý Hindu trong cùng một bản cập nhật”.

Người khác bình luận: “Thật tuyệt khi thấy Elon và Grok nhận ra thần Ganesha – trí tuệ gặp gỡ công nghệ, quả là sự hòa quyện hoàn hảo!”.

Một tài khoản khác thêm: “Khả năng nhận diện chi tiết của Grok thật ấn tượng. Nó đã xác định chính xác mọi yếu tố biểu tượng của thần Ganesha”.

Theo India Express