Tỷ phú Larry Ellison tiết lộ lối tư duy từng giúp ông vượt mặt Elon Musk

Tỷ phú Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle, tiết lộ yếu tố then chốt giúp ông từng vượt Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới: luôn đặt câu hỏi với mọi thứ và không ngừng khám phá bản thân.

Một video cũ vừa được lan truyền lại cho thấy rõ tính cách đặc biệt của ông Larry Ellison – tỷ phú đứng sau đế chế Oracle, người từng trở thành người giàu nhất thế giới trong chốc lát, vượt qua ông Elon Musk hồi đầu năm nay.

Mặc CEO của Tesla nhanh chóng giành lại ngôi vị số 1, nhưng khoảnh khắc đó đã khắc họa rõ một khía cạnh trong con người Ellison – điều ông cho rằng chính là “yếu tố quan trọng nhất” dẫn tới thành công của mình.

Trong đoạn video, Ellison chia sẻ rằng “nghi ngờ lối tư duy truyền thống” là đặc điểm cốt lõi đã giúp ông vươn lên đỉnh cao. “Đừng chỉ đơn thuần tuân theo cách nghĩ thông thường”, ông khuyên.

Nghi ngờ cả chuyên gia

Ellison nói rằng suốt đời mình, ông luôn nghi ngờ các chuyên gia chỉ đơn giản vì họ là chuyên gia, và đặt câu hỏi với mọi thứ. Dù thừa nhận rằng lối suy nghĩ này có thể “rất, rất đau đớn” trong các mối quan hệ với cha mẹ hoặc thầy cô, ông nhấn mạnh rằng tính tò mò mới là điều không thể thiếu trong quá trình phát triển của con người.

“Là con người, chúng ta luôn tò mò về chính mình. Và chúng ta thích thử thách bản thân không ngừng”, Ellison nói.

Lấy ví dụ về niềm đam mê đua thuyền buồm và đầu tư vào các giải đua, Ellison cho rằng đó chính là một hình thức tự khám phá bản thân. Tuy nhiên, ông bác bỏ câu nói nổi tiếng “Tại sao leo núi? Vì nó ở đó”.

“Câu nói đó hoàn toàn vô nghĩa”, ông nói. “Không ai leo núi chỉ vì nó ở đó cả. Người ta leo núi vì họ muốn biết khung cảnh từ đỉnh cao trông như thế nào. Chính sự tò mò ấy thôi thúc chúng ta khám phá những điều mình quan tâm nhất”.

Ông nhấn mạnh rằng quá trình khám phá bản thân cũng đồng nghĩa với việc hiểu giới hạn và mối quan hệ của mình.

Biến công việc thành hành trình khám phá

Ellison nói rằng ông tìm thấy niềm hứng khởi trong chính công việc mình làm: “Tôi phát hiện ra rất nhiều điều về bản thân mỗi ngày khi Oracle cạnh tranh với Microsoft để giành vị thế thống trị trong thế giới phần mềm”.

Tuy nhiên, ông cũng đặt câu hỏi về khái niệm “công việc” nói chung: “Công việc là thứ bạn được trả tiền để làm, còn ‘chơi’ là thứ bạn không được trả ư?”.

Theo Ellison, ranh giới đó không hề rõ ràng, bởi công việc và sự nghiệp của ông đều là một phần trong hành trình khám phá bản thân.

“Khi làm việc, tôi cũng đang khám phá chính mình”, ông kết luận. “Tôi dành rất nhiều nỗ lực cho công việc, cho sự nghiệp – nhưng tất cả đều nhằm một mục tiêu duy nhất: tìm hiểu và phát hiện bản thân sâu sắc hơn”.

Theo Financial Express