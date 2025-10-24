Elon Musk lên kế hoạch xây dựng "quân đoàn robot"

Elon Musk muốn tăng quyền biểu quyết tại Tesla lên 25% và bảo vệ gói thù lao gần 1.000 tỷ USD, nhằm củng cố quyền kiểm soát khi công ty phát triển robot hình người Optimus và hệ thống AI.

Elon Musk đang lên kế hoạch xây dựng thứ mà ông mô tả là một “quân đoàn robot”, theo tạp chí Wired, trích dẫn phát biểu của Giám đốc điều hành Tesla trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh gần nhất. Vị tỷ phú công nghệ này được cho là đang tìm cách gia tăng tầm ảnh hưởng cá nhân đối với Tesla khi công ty mở rộng sang lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo báo cáo, Musk đang thúc đẩy việc tăng quyền biểu quyết của mình tại Tesla lên khoảng 25%, đồng thời bảo vệ một gói thù lao có thể trị giá tới 975 tỷ USD, cho rằng quyền kiểm soát mạnh mẽ hơn là điều cần thiết khi công ty phát triển robot hình người và các hệ thống AI tiên tiến.

Musk được cho là đã nói với các nhà đầu tư rằng mối quan tâm lớn nhất của ông là đảm bảo đủ quyền kiểm soát đối với định hướng tương lai của Tesla. Ông khẳng định rằng mình sẽ không cảm thấy thoải mái khi “xây dựng một đội quân robot” trừ khi có tiếng nói đủ mạnh trong việc điều hành – không phải kiểm soát tuyệt đối, nhưng là ảnh hưởng đáng kể.

Gói thù lao được công bố vào tháng 9 dự kiến sẽ được phân bổ trong vòng 10 năm, nếu Tesla đạt được hàng loạt mốc tăng trưởng tham vọng. Để nhận đủ gói thưởng, công ty phải: nâng giá trị vốn hóa thị trường từ hơn 1 nghìn tỷ USD hiện nay lên 8,5 nghìn tỷ USD, sản xuất 20 triệu xe điện, 1 triệu robotaxi tự hành, và 1 triệu robot hình người Optimus.

Nếu hoàn thành tất cả các mục tiêu này, tỷ lệ cổ phần của Musk tại Tesla có thể tăng từ 13% lên 25%.

Cổ đông của Tesla dự kiến sẽ bỏ phiếu cho kế hoạch này tại đại hội thường niên vào ngày 6/11. Tuần trước, Musk cảnh báo trên mạng xã hội X rằng ông có thể rời khỏi Tesla nếu hội đồng quản trị không phê duyệt gói thù lao nói trên.

Robot hình người Optimus của Tesla đã từng xuất hiện trong các sự kiện của công ty, thực hiện những nhiệm vụ đơn giản. Musk cho biết phiên bản mới – Optimus V3 – dự kiến ra mắt trong quý I năm 2026, với bàn tay và cánh tay được cải tiến, những bộ phận mà ông mô tả là “khó thiết kế nhất”.

Musk lập luận rằng robot hình người có thể thay đổi xã hội, bằng cách đảm nhận các công việc tay chân và giảm nghèo đói. Ông mô tả Optimus như một “bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời” và gợi ý rằng việc sử dụng rộng rãi loại robot này có thể tạo ra một thế giới nơi con người không còn bị bắt buộc phải lao động, và mọi người đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Theo RT