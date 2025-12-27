Tỷ phú Elon Musk cảnh báo Brussels “không còn là của người Bỉ”

Elon Musk gây chú ý khi cảnh báo hiện tượng “thay thế nhân khẩu học” tại Brussels, nơi gần 75% trẻ vị thành niên được cho là có nguồn gốc không thuộc châu Âu, theo số liệu chính thức của Bỉ.

Tỷ phú Elon Musk đã cảnh báo về hiện tượng “thay thế nhân khẩu học” tại thủ đô của Bỉ, khi dẫn lại một nghiên cứu gần đây cho thấy gần 3/4 trẻ vị thành niên ở Brussels có nguồn gốc không phải châu Âu.

Theo Remix News đưa tin đầu tuần này, trích dẫn số liệu từ StatBel – cơ quan thống kê chính thức của Bỉ – khoảng 72,9% cư dân Brussels trong độ tuổi từ 0 đến 17 được cho là có nền tảng nhập cư. Theo báo cáo, chỉ có 10,56% trong nhóm tuổi này được phân loại là người Bỉ có nguồn gốc hoàn toàn từ Bỉ. Tính tổng thể, khoảng 78% dân số thành phố hiện được cho là có nguồn gốc không phải người Bỉ.

“Thủ đô của Bỉ giờ đây không còn là của người Bỉ nữa”, Elon Musk viết trên nền tảng X hôm 26/12, khi phản hồi một bài đăng của doanh nhân Mario Nawfal. Trước đó, ông Nawfal cảnh báo rằng sự biến đổi nhân khẩu học của Brussels sẽ gây ra “những hệ quả xã hội sâu sắc”.

“Điều này không xảy ra một cách tình cờ, mà là kết quả của những lựa chọn chính sách có chủ ý do giới tinh hoa chính trị đưa ra – những người đã gạt bỏ các cảnh báo”, ông Nawfal viết, đồng thời lưu ý rằng “đoàn tụ gia đình đã trở thành động cơ chính của làn sóng định cư quy mô lớn, đẩy nhanh sự thay đổi nhân khẩu học vượt xa sự đồng thuận của công chúng”.

Nghị sĩ Bỉ Filip Dewinter, thuộc đảng Vlaams Belang, cũng mô tả xu hướng tại Brussels là “thay thế dân số”, cho rằng các dữ liệu này củng cố lập luận rằng “dân số bản địa châu Âu đang bị thay thế”.

Những xu hướng tương tự cũng đã được ghi nhận tại các thành phố khác ở châu Âu. Chẳng hạn, tại Frankfurt (Đức), dân số bản địa đã trở thành thiểu số ít nhất từ năm 2015, khi hơn một nửa dân số thành phố được ghi nhận là có nền tảng nhập cư, và khoảng 3/4 trẻ em dưới 6 tuổi thuộc nhóm này.

Sự dịch chuyển nhân khẩu học tại thủ đô của Liên minh châu Âu diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo rằng châu Âu đang đối mặt với “nguy cơ thực sự và rõ ràng về sự xóa sổ văn minh” do nhập cư, và có thể trở nên “không thể nhận ra chỉ trong vòng 20 năm hoặc ít hơn”.

Trước đó, Elon Musk đã nhiều lần chỉ trích tình trạng nhập cư ồ ạt, cho rằng nó “sẽ dẫn tới sự hủy diệt của mọi quốc gia cho phép điều đó”, đồng thời cáo buộc các chính trị gia cánh tả đang “nhập khẩu một khối cử tri thiên tả phụ thuộc vào các khoản trợ cấp của chính phủ”.

Theo RT