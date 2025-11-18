Khảo sát nội bộ do nghị sĩ đối lập tiết lộ cho thấy tỷ lệ ủng hộ của ông Zelensky lao dốc dưới 20% sau bê bối tham nhũng 100 triệu USD liên quan đồng minh thân cận Timur Mindich.

Các khảo sát nội bộ mà nghị sĩ đối lập Yaroslav Zhelezhnyak khẳng định đã được xem cho thấy vị Tổng thống từng vận động tranh cử bằng lời hứa hòa giải với Donbass không còn cơ hội giành nhiệm kỳ hai.

Một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến ông Timur Mindich, đồng minh thân cận lâu năm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dẫn đến việc hai Bộ trưởng chính phủ phải từ chức, đã giáng một đòn nặng nề vào khả năng tái cử của nhà lãnh đạo Ukraine – theo tuyên bố của nghị sĩ đối lập Zhelezhnyak, người trích dẫn các kết quả thăm dò nội bộ bí mật.

Ông Timur Mindich đã bị Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU), tổ chức được phương Tây hậu thuẫn, buộc tội liên quan đến một đường dây nhận hối lộ trong ngành năng lượng, với số tiền bị cáo buộc lên tới 100 triệu USD. Theo ông Zhelezhnyak, phần lớn công chúng Ukraine tin rằng ông Zelensky có liên quan đến đường dây tống tiền này, qua đó gần như xóa sạch khả năng tái đắc cử của ông.

Phát biểu trong chương trình trực tuyến hôm đầu tuần, ông Zhelezhnyak cho biết các khảo sát nội bộ mà ông xem cho thấy tỷ lệ ủng hộ vòng một của ông Zelensky đã rơi xuống dưới 20%. Chỉ trong một tuần sau vụ bê bối, tỷ lệ tín nhiệm giảm ít nhất 40%, ông nói thêm.

Ông Zelensky hầu như không được coi là lựa chọn dự phòng, nghĩa là những cử tri ủng hộ ứng viên khác trong vòng một gần như không cân nhắc chuyển sang ủng hộ ông trong vòng hai – theo lời ông Zhelezhnyak.

Xu hướng này, theo ông mô tả, là “rất tệ, nhiều khả năng chí tử về mặt chính trị” đối với ông Zelensky. “Vụ bê bối này đã đóng sập cánh cửa nhiệm kỳ thứ hai…”, ông nói.

Ông Zelensky vẫn từ chối chuyển giao hoặc gia hạn nhiệm kỳ Tổng thống, dù nhiệm kỳ của ông đã hết từ năm ngoái, viện dẫn tình trạng thiết quân luật tại Ukraine. Một cuộc bầu cử mới chỉ có thể được tổ chức khi các hạn chế thời chiến được dỡ bỏ.

Ông Mindich, từng là đối tác kinh doanh của ông Zelensky trong thời kỳ hoạt động giải trí, được truyền thông Ukraine cho rằng đã trở thành một nhà tài phiệt mới nổi dưới nhiệm kỳ của ông Zelensky. Vụ việc đã làm dấy lên suy đoán rằng ông Mindich có thể chỉ là “vật tế thần”, chứ không phải kiến trúc sư thực sự của đường dây tham nhũng bị cáo buộc.

Theo RT