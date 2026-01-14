Sản xuất 4,5 triệu hộp sữa Hiup giả, ông chủ Z Holding lĩnh án

Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh bị tuyên 30 năm tù về 3 tội danh liên quan sản xuất 4,5 triệu hộp sữa giả, thu lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng.

Chiều 14/1 TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 18 bị cáo bị đưa ra xét xử trong đường dây sản xuất 4,5 triệu hộp sữa giả, trong đó có gần 1 triệu hộp sữa Hiup.

HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng.

Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch... hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trên phạm vi rộng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 – tháng 5/2025.

Đối với 3 nhóm tội danh sản xuất hàng giả, vi phạm kế toán và rửa tiền có sự chỉ đạo điều hành, phạm tội có tính hệ thống, kéo dài của 3 bị cáo là Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh cùng với sự giúp sức đồng phạm của các bị cáo khác.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, vi phạm Luật An toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật. Hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài với khối lượng hàng hóa lớn. Họ đã sản xuất hàng giả là sữa cho người già và trẻ em là những người yếu thế trong xã hội, hưởng lợi đặc biệt lớn.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: P.A.

Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Công ty Holding bị tuyên phạt mức án 30 năm tù về 3 tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

Hai Phó tổng giám đốc Z Holding, La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, cũng bị tuyên phạt 3 tội danh trên. Hội đồng xét xử tuyên phạt La Khắc Minh 26 năm tù, Nguyễn Văn Minh 28 năm tù.

Cùng vụ án, HĐXX tuyên phạt 15 bị cáo khác về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, với mức án thấp nhất 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất là 9 năm tù.

Về dân sự, bản án do tòa tuyên chiều nay buộc bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh phải nộp lại toàn bộ doanh thu từ việc buôn bán 4,5 triệu hộp sữa giả sau khi đã trừ đi giá vốn và chi phí sản xuất.

Ông chủ Z Holding xin lỗi khách hàng

Những ngày xét xử, các bị cáo không chối tội nhưng cho rằng không cố tình sản xuất hàng giả. Các lãnh đạo Công ty Z Holding khai rằng khi khởi nghiệp luôn có khát vọng chứng minh giới trẻ Việt Nam làm được điều lớn lao, có thể cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài. Song sau vụ án này, các bị cáo đã nhận thấy rõ trách nhiệm của bản thân với người tiêu dùng khi họ trao niềm tin vào các sản phẩm của Z Holding.

Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Hoàng Quang Thịnh gửi lời xin lỗi đến khách hàng, người tiêu dùng đã mua các sản phẩm sữa của Z Holding vì chất lượng chưa đạt. Ông chủ Z Holding chia sẻ thấy nhẹ lòng phần nào khi cơ quan giám định kết luận các sản phẩm sữa "không có chất cấm, chất độc hại".

Bị cáo Thịnh cho biết đã nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình trong vai trò người đứng đầu công ty và xin khoan hồng cho các nhân viên. Về mục đích thành lập hệ sinh thái Z Holding, Thịnh nói cùng với hai cộng sự Văn Minh và Khắc Minh ngay từ đầu luôn có khát vọng cùng nhau "làm được một cái gì đó cho đất nước".

Theo bị cáo Thịnh, bản thân chưa bao giờ nghĩ sau này sẽ ngồi trong song sắt. Bị cáo không cố tình và chưa bao giờ đặt việc lấy lợi nhuận cho riêng mình.

Bào chữa cho nhóm lãnh đạo Z Holding, luật sư Giang Hồng Thanh cho hay 26 sản phẩm của công ty bị kết luận là giả theo quy định pháp luật nhưng "bản chất trong sữa chỉ có vài thành phần không đạt chỉ tiêu so với bản công bố".

Nêu quan điểm đối đáp, đại diện viện kiểm sát cho rằng quy định pháp luật cho phép doanh nghiệp có tỷ lệ sai số 30%, tức là chỉ tiêu dưới 70% mới coi là hàng giả. Do đó chủ doanh nghiệp buộc phải biết các quy định này khi sản xuất hàng hóa.

Viện kiểm sát phân tích trong nhà máy của doanh nghiệp phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để kiểm soát thành phần, đảm bảo sản phẩm đúng chất lượng.

Theo viện kiểm sát, quá trình hoạt động nhóm lãnh đạo công ty đã phát hiện sự việc sữa có chỉ tiêu không đạt, lẽ ra phải tạm dừng hoạt động một thời gian để điều chỉnh theo đúng chỉ tiêu đã công bố. Tuy nhiên nhóm các bị cáo vẫn chỉ đạo cho tiếp tục sản xuất sản phẩm.