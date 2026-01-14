Cựu cục trưởng An toàn thực phẩm bật khóc khi bị tòa tuyên án

HĐXX TAND Hà Nội tuyên án các cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga và 53 bị cáo trong vụ nhận hối lộ gần 95 tỷ đồng. Nghe tuyên án, bà Nga bật khóc.

Chiều 14/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ gần 95 tỷ đồng xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài với sự cấu kết tham gia của nhiều lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Các bị cáo đã làm suy giảm niềm tin của nhân dân; dễ gây nhiều bị hệ lụy, cũng có thể là tác nhân dẫn đến thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc được lưu thông trên thị trường, đe dọa trực tiếp tính mạng và sức khỏe của người tiêu dùng...

Hai cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga giữ vai trò chính, là chủ mưu đưa ra chủ trương nhận tiền ngoài lệ phí, quy định phân chia tiền hối lộ và chỉ đạo cấp dưới thống nhất chủ trương nhận tiền. Trong đó, ông Phong nhận 44 tỷ đồng, bà Nga 8 tỷ đồng nên cần áp dụng mức hình phạt cao mới tương xứng với hành vi.

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga. Ảnh: N.H.

Theo HĐXX, vụ án tại Cục An toàn thực phẩm cho thấy một số bất cập hạn chế trong thể chế quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong hoạt động thẩm định cấp giấy tiếp nhận đăng ký, công bố sản phẩm, hậu kiểm cấp giấy chứng nhận GMP và công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ. Cơ chế kiểm soát quyền lực của cơ quan hành chính Nhà nước, quy trình hành chính còn phức tạp, thiếu minh bạch, tạo kẽ hở cho cơ chế xin cho.

Do đó, HĐXX kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu ban hành các quy định nhằm tăng cường công khai, minh bạch rõ ràng quy trình, thủ tục hành chính trong hoạt động thẩm định, cấp giấy đăng ký công bố sản phẩm... cũng như các lĩnh vực quản lý khác về an toàn thực phẩm.

Từ những nhận định trên, trong 34 bị cáo bị kết tội Nhận hối lộ, HĐXX tuyên phạt cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù; cựu cục phó Nguyễn Hùng Long 12 năm tù.

Cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị tòa tuyên án 15 năm tù. Chồng bị cáo Nga là Lê Hoàng, cựu trưởng phòng An toàn thực phẩm bị tuyên phạt 5 năm tù. Nghe HĐXX tuyên án, bà Trần Việt Nga bật khóc.

Các bị cáo còn lại bị phạt từ 30 tháng án treo đến 9 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa. Ảnh: N.Hùng.

Bản án xác định, từ năm 2018-2024, ông Phong cùng các lãnh đạo, chuyên viên đã gây khó dễ cho doanh nghiệp, nhận tiền ngoài lệ phí quy định khi thẩm xét hồ sơ công bố sản phẩm, mỗi hồ sơ từ 5–10 triệu đồng.

Người kế nhiệm ông Phong là bà Trần Việt Nga bị cáo buộc yêu cầu chuyên viên đưa ít nhất 2 triệu đồng cho lãnh đạo Cục với mỗi hồ sơ trình ký.

Lợi dụng quyền hạn, hai cựu cục trưởng Phong, Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ của 21 bị cáo là cá nhân doanh nghiệp. Trong đó tổng số tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là 93,7 tỷ đồng, cấp giấy xác nhận quảng cáo là 12,7 tỷ đồng và cấp GMP là 1 tỷ đồng.

Riêng ông Phong được hưởng lợi 43,9 tỷ đồng với vai trò là người chỉ đạo; bà Nga hưởng lợi cá nhân 8 tỷ đồng, cũng với vai trò là người chỉ đạo. Cựu Cục phó Nguyễn Hùng Long hưởng lợi 8,6 tỷ đồng, cựu Cục phó Đỗ Hữu Tuấn hưởng 4,3 tỷ đồng. Chồng bà Nga là ông Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cũng bị cáo buộc nhận hối lộ gần 1 tỷ đồng.

21 bị cáo bị truy tố đã đưa hối lộ tổng cộng 77,4 tỷ đồng. Còn số tiền đưa hối lộ 27,5 tỷ đồng, công an đang tiếp tục làm rõ.