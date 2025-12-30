Từ bộ đồ giản dị khi vào dinh thự, phong cách quyền lực kín đáo của Thủ tướng Sanae Takaichi lộ diện

Từ hình ảnh giản dị khi chuyển vào dinh thự Thủ tướng đến những bộ suit xanh hoàng gia, phong cách ăn mặc của Thủ tướng Sanae Takaichi phản ánh hình ảnh lãnh đạo, bản sắc cá nhân và thông điệp chính trị tinh tế.

Sự xuất hiện của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại dinh thự chính thức của Thủ tướng đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận hôm 29/12.

Hai tháng sau khi nhậm chức, bà mới chính thức chuyển tới sinh sống tại tòa nhà nằm cách văn phòng Thủ tướng chỉ khoảng một phút đi bộ. Điều khiến mạng xã hội Nhật Bản xôn xao không chỉ là thời điểm chuyển vào ở, mà còn là hình ảnh bà xuất hiện với trang phục giản dị, tiết chế, khác xa kỳ vọng về sự cầu kỳ thường gắn với vị trí người đứng đầu chính phủ.

Trong bối cảnh giá cả leo thang và đời sống người dân chịu nhiều áp lực, hình ảnh một nữ Thủ tướng ăn mặc đơn giản khi chuyển vào dinh thự quyền lực được nhiều người nhìn nhận như một biểu hiện của sự gần gũi, dù bản thân bà Takaichi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về mặt thông điệp.

Chính từ chi tiết tưởng chừng nhỏ này, sự quan tâm của công chúng nhanh chóng lan sang câu hỏi rộng hơn: phong cách ăn mặc của bà Sanae Takaichi thực sự nói lên điều gì về hình ảnh, bản sắc và phong cách lãnh đạo của bà.

Chiến thắng bầu cử đầu tiên với sắc đỏ

Tháng 7/1993, bà Sanae Takaichi tại thành phố Nara sau khi giành được ghế Hạ viện đầu tiên với tư cách ứng cử viên độc lập tại khu vực bầu cử Nara. Ảnh: Getty.

Ít ai biết rằng phong cách hiện nay của bà Takaichi là kết quả của một quá trình thay đổi dài. Khi giành được ghế Hạ viện đầu tiên vào năm 1993, bà từng xuất hiện trước những người ủng hộ trong một bộ vest đỏ rực. Ở giai đoạn đầu sự nghiệp chính trị, bà thường lựa chọn những gam màu nổi bật như hồng hay vàng, tạo nên hình ảnh một chính trị gia trẻ trung và giàu năng lượng.

Những người thân cận kể lại rằng khi đã thích một kiểu dáng nào đó, bà sẵn sàng đặt mua nhiều bộ tương tự thông qua các catalogue bán hàng qua thư. Thời kỳ ấy, màu sắc đóng vai trò như một tuyên ngôn cá nhân, phản ánh sự tự tin và khát vọng khẳng định mình trong môi trường chính trị còn nhiều thách thức.

Màu xanh hoàng gia

Bà Sanae Takaichi phát biểu chào mừng tại cuộc họp chung của đảng Dân chủ Tự do sau cuộc bầu cử lãnh đạo, chiều ngày 4/10 tại trụ sở đảng ở Nagatacho, Tokyo. Ảnh: Getty.

Theo thời gian, bảng màu trong tủ quần áo của bà Takaichi dần thu hẹp lại. Một trợ lý thân cận cho biết Thủ tướng thường xuyên lựa chọn các gam màu trầm và dịu như xanh và xanh navy.

“Chúng tôi từng gợi ý bà thử những màu tươi sáng hơn, nhưng bà vẫn kiên định với các sắc độ quen thuộc”, người này nói, đồng thời nhận xét rằng giống như trong hoạch định chính sách, bà Takaichi có những sở thích rất rõ ràng và khó bị tác động.

Trong những năm gần đây, đặc biệt là trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP), bà thường xuyên xuất hiện trong các bộ suit màu xanh hoàng gia. Đây cũng là màu bà lựa chọn trong những ngày bỏ phiếu quan trọng, được xem là “màu may mắn” của bà. Chiếc áo khoác xanh hoàng gia mang dấu ấn cá nhân của bà khiến nhiều người liên tưởng tới cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, nhân vật mà bà Takaichi ngưỡng mộ.

Nhà sử học thời trang Kaori Nakano cho rằng màu xanh tượng trưng cho trí tuệ và sự điềm tĩnh, và việc sử dụng sắc xanh này có thể là cách bà Takaichi chủ ý gợi nhắc tới hình ảnh của “Bà đầm thép”. Đồng thời, trong văn hóa Nhật Bản, màu xanh còn gắn với tinh thần của người thách thức, như “Samurai Blue” của đội tuyển bóng đá quốc gia.

Theo bà Nakano, sự kết hợp này giúp bà Takaichi dung hòa giữa sức mạnh cá nhân và truyền thống, phù hợp với vai trò nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Những chiếc váy liền thân

Chuyên gia tư vấn hình ảnh bà Keiko Kido mô tả phong cách của bà Takaichi là đặc biệt gọn gàng, mang cảm giác sạch sẽ và trật tự – những yếu tố giúp truyền tải năng lực và sự đáng tin cậy. Một đặc điểm dễ nhận thấy là việc bà thường xuyên kết hợp áo khoác với váy liền thân, thay vì các bộ trang phục nhiều lớp hay quá cầu kỳ.

Theo bà Kido, váy liền thân giúp tăng tính trang trọng và tạo cảm giác quyền uy. Nhiều chiếc áo khoác của bà Takaichi được thiết kế cắt thẳng, không bó eo.

“Khoảng không gian dư này cho phép bà dễ dàng bắt tay hoặc vẫy chào mà không cần chỉnh lại trang phục sau đó, qua đó duy trì hình ảnh chỉn chu”, bà Kido phân tích, nhấn mạnh yếu tố thực dụng trong lựa chọn trang phục của Thủ tướng.

Màu trắng trong cuộc gặp với ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump được đón tiếp bằng nghi thức chào đón trang trọng trong khi Thủ tướng Sanae Takaichi chứng kiến trong hôm 28/10 tại Cung điện Akasaka, Tokyo. Ảnh: Getty.

Sự tiết chế trong phong cách của bà Takaichi cũng thể hiện rõ trong các hoạt động ngoại giao. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Nhật Bản vào tháng 10, bà xuất hiện tại nhà khách quốc gia ở Moto-Akasaka trong một chiếc váy xám nhạt kết hợp với áo khoác trắng bóng.

Theo bà Kido, việc phối các tông màu sáng và gần nhau tạo cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với một cuộc gặp mang tính ngoại giao cao và không đối đầu.

Trong chuyến thăm căn cứ hải quân Mỹ tại Yokosuka, tỉnh Kanagawa, bà Takaichi lựa chọn bộ suit quần xanh navy đậm cùng đôi bốt cổ ngắn đế thấp. Quyết định tránh giày cao gót được đánh giá là phù hợp với bối cảnh và cho thấy bà hiểu rõ môi trường cũng như vai trò của mình trong từng tình huống cụ thể.

Ngoại hình và phẩm giá

Tuy vậy, phong cách ăn mặc của bà Takaichi không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Trong một phiên họp của Ủy ban Ngân sách Thượng viện vào tháng 11, khi trả lời câu hỏi của phe đối lập về phục hồi kinh tế, bà nói rằng mình đang “lấy lại những bộ quần áo từ 15 năm trước”.

Phát biểu này được hiểu là nỗ lực thể hiện sự thấu hiểu với đời sống thường nhật của người dân, nhưng cũng làm dấy lên tranh luận.

Cố vấn bầu cử Koichi Nozawa nhận xét rằng dù thông điệp hướng tới sự đồng cảm là dễ hiểu, vị trí đại diện quốc gia của Thủ tướng vẫn đòi hỏi một mức độ trang nghiêm nhất định trong diện mạo. Theo ông, đây không phải là thông điệp phù hợp nhất trong bối cảnh vai trò biểu tượng của người đứng đầu chính phủ.

Từ khoảnh khắc bà Sanae Takaichi chuyển vào dinh thự Thủ tướng với hình ảnh giản dị cho tới những lựa chọn trang phục trong các sự kiện chính trị và ngoại giao quan trọng, phong cách ăn mặc của bà đang dần định hình như một phần không thể tách rời trong câu chuyện về quyền lực, bản sắc và kỳ vọng xã hội dành cho nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.