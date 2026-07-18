Giá vàng hôm nay 18/7

Giá vàng thế giới sáng 18/7 phục hồi lên trên 4.000 USD/ounce sau phiên giảm trước đó. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn thấp hơn khoảng 2% so với một tuần trước và giảm 5,64% trong vòng một tháng qua.

Theo Goldprice, giá vàng thế giới sáng 18/7 giao dịch ở mức 4.017 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD/ounce so với sáng 17/7. Sau phiên giảm mạnh khiến giá vàng xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, kim loại quý đã nhanh chóng lấy lại mốc tâm lý quan trọng này.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.490 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,5 triệu đồng/lượng. Với mức tăng khoảng 30 USD/ounce, kim loại quý tăng gần 1 triệu đồng/lượng sau quy đổi.

Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce trong phiên sáng 18/7. Ảnh: Getty.

So với tuần trước, khi giá vàng dao động quanh 4.095 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 80 USD/ounce, tương đương gần 2%. Tính trong vòng 30 ngày, giá vàng giảm 5,64%, tương đương 239 USD/ounce, cho thấy thị trường vẫn đang trong nhịp điều chỉnh sau giai đoạn lập đỉnh lịch sử.

Reuters cho biết giá vàng phục hồi nhờ lực mua bắt đáy sau phiên giảm sâu, song triển vọng vẫn chịu tác động từ kỳ vọng Fed duy trì lãi suất ở mức cao và diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động quanh mốc 4.000 USD/ounce khi thị trường cân bằng giữa nhu cầu trú ẩn và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các dữ liệu kinh tế sắp công bố sẽ tiếp tục là những yếu tố chi phối xu hướng giá vàng.