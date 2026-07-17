Giá vàng hôm nay 17/7: Vàng thế giới "thủng mốc" 4.000 USD/ounce, vàng SJC giảm 1,6 triệu đồng

Giá vàng thế giới sáng 17/7 lại giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce do căng thẳng Trung Đông gia tăng. Giá vàng trong nước cũng giảm theo.

Giá vàng SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng

Sáng 17/7, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC và Tập đoàn DOJI cùng được niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. So với sáng 16/7, giá vàng miếng giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Mức chênh lệch mua - bán hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 144,2-146,6 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua - bán 2,4 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tại doanh nghiệp này cao hơn SJC và DOJI 600.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra bằng nhau.

Đối với vàng nhẫn, giá giữa các thương hiệu có sự phân hóa. SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 142,1-145,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Tại DOJI, nhẫn 9999 được giao dịch ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn trơn 9999 ở mức 142-146 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/Ounce

Theo dữ liệu Goldprice, giá vàng thế giới sáng 17/7 giao dịch quanh vùng 3.975-3.990 USD/ounce, giảm khoảng 60-80 USD/ounce so với vùng 4.050-4.060 USD/ounce ghi nhận sáng 16/7. Sau 2 ngày vượt lên, giá vàng lại quay trở lại dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.450 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,9-127,4 triệu đồng/lượng. Với mức giảm khoảng 60-80 USD/ounce, kim loại quý mất tương đương 1,9-2,6 triệu đồng/lượng sau quy đổi.

Giá vàng thế giới rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trong phiên sáng 17/7. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, kim loại quý hiện đã giảm hơn 120 USD/ounce, tương đương gần 3%. Tính trong vòng 30 ngày, giá vàng giảm 4,2% (tương đương 178,73 USD/ounce), cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn kéo dài sau giai đoạn lập đỉnh lịch sử.

Reuters cho biết giá vàng giảm gần 2% trong phiên gần nhất, xuống mức thấp nhất hơn hai tuần khi giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt tăng. Thị trường lo ngại căng thẳng tại Trung Đông sẽ khiến lạm phát quay trở lại, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực nếu giá dầu duy trì ở vùng cao và đồng USD giữ đà mạnh. Việc đánh mất mốc 4.000 USD/ounce cũng khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn, trong khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi các tín hiệu mới từ Fed và diễn biến địa chính trị.