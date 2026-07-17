Nhà sáng lập Hoa Lâm đăng ký mua 22 triệu cổ phiếu Vietbank

Bà Trần Thị Lâm là nhà sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm và là mẹ ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch HĐQT Vietbank.

Bà Trần Thị Lâm vừa đăng ký mua 22 triệu cổ phiếu VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) trong thời gian từ 22/7-21/8.

Bà Lâm là nhà sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm và là mẹ ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch HĐQT Vietbank. Mục đích mua cổ phiếu của bà Lâm là để gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Ông Dương Nhất Nguyên hiện nắm gần 57 triệu cổ phiếu VBB, tương đương 4,8% vốn điều lệ Vietbank.

Hiện tại, mẹ ông Dương Nhất Nguyên sở hữu gần 240.000 cổ phiếu VBB, tương đương 0,02% vốn. Nếu giao dịch thành công, bà Lâm sẽ nâng lượng sở hữu lên hơn 22,2 triệu cổ phiếu, tương đương 1,88% vốn điều lệ Vietbank.

Tạm tính theo mức giá 14.500 đồng/cổ phiếu VBB chốt phiên 17/7, ước tính bà Lâm cần chi 319 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Gia đình bà Lâm nắm nhiều cổ phiếu Vietbank

Một thông tin thú vị từ báo cáo quản trị 2025 cho thấy gia đình bà Lâm đang nắm nhiều cổ phiếu Vietbank.

Tính đến cuối năm ngoái, ông Dương Ngọc Hòa (chồng bà Lâm) nắm hơn 31,2 triệu cổ phiếu, tương đương 2,9% vốn; ông Dương Nhất Khôi (cháu bà Lâm) nắm hơn 31,5 triệu cổ phiếu, tương đương 2,93% vốn.

Bà Dương Mai Anh nắm gần 14,8 triệu cổ phiếu, tương đương 1,34% vốn; bà Dương Bảo Anh sở hữu hơn 11,6 triệu cổ phiếu, tương đương 1,08% vốn tại Vietbank.

Bà Trần Thị Lâm.

Theo tìm hiểu, bà Trần Thị Lâm sinh năm 1959 tại huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Năm 1993, bà Lâm cùng chồng là ông Dương Ngọc Hòa thành lập Tập đoàn Hoa Lâm với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Nhất Nguyên. Đây là một trong những tập đoàn hoạt động đa ngành nghề và lĩnh vực như tài chính ngân hàng, bất động sản, y tế…

Đáng chú ý, bà Lâm là một trong những cổ đông sáng lập. Bà từng giữ chức Phó tổng giám đốc Vietbank trước khi rời vị trí vào tháng 3/2024.

Ông Dương Ngọc Hòa từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietbank trong giai đoạn 2006-2021, trước khi chuyển giao vị trí này cho con trai là ông Dương Nhất Nguyên.

Vietbank báo lãi tăng hơn 79%

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã VBB) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ.

Thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 26%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Vietbank vượt 205.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 120.294 tỷ đồng, tăng 11%; tiền gửi khách hàng đạt 132.369 tỷ đồng, tăng 5,6%.

Năm 2026, nhà băng lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 37% so với mức thực hiện năm 2025.

Bên cạnh đó, Vietbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 230.000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 23,6%, trong khi tổng huy động vốn hướng tới 155.000 tỷ đồng, tăng gần 24%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5%.

Kế hoạch tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thực tế trong năm 2026 sẽ điều chỉnh phù hợp với hạn mức tín dụng được NHNN cấp.