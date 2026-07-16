Giá vàng SJC hôm nay giảm 300.000 đồng/lượng

Sáng 16/7, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC được niêm yết ở mức 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 15/7.

Mức chênh lệch mua - bán hiện là 3 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, giá giữa các thương hiệu có sự phân hóa.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 được giao dịch ở mức 144,2-147,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại PNJ, nhẫn trơn PNJ 9999 được giao dịch ở mức 144,5-148 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, vàng miếng SJC đã điều chỉnh giảm sau nhịp phục hồi của phiên trước, trong khi giá vàng nhẫn giữa các doanh nghiệp vẫn có sự phân hóa. Chênh lệch mua - bán của vàng nhẫn SJC ở mức 3,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức 4 triệu đồng/lượng tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu.

Theo dữ liệu Goldprice, giá vàng thế giới sáng 16/7 dao động quanh vùng 4.050-4.060 USD/ounce, thay đổi không đáng kể so với mức khoảng 4.050 USD/ounce ghi nhận sáng 15/7.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.450 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,2-129,5 triệu đồng/lượng. Biến động giá quy đổi so với phiên trước không đáng kể.

Sau nhịp phục hồi từ vùng dưới 4.000 USD/ounce, vàng chưa thể bứt phá rõ ràng. Lực mua được hỗ trợ bởi các dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự báo, làm giảm bớt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng sáng 16/7 chững lại quanh vùng 4.060 USD/ounce khi thị trường cân nhắc triển vọng lãi suất và rủi ro lạm phát. Ảnh: Getty.

Dữ liệu giá sản xuất tại Mỹ cũng thấp hơn kỳ vọng, giúp vàng thu hẹp đà giảm trong phiên gần nhất. Tín hiệu này khiến thị trường giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 7.

Tuy nhiên, triển vọng phục hồi của vàng vẫn đối mặt với nhiều lực cản. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục giữ giá dầu ở mức cao, làm dấy lên lo ngại chi phí năng lượng và vận tải có thể kéo lạm phát quay trở lại.

Khi áp lực lạm phát tăng, Fed có thể phải duy trì lãi suất cao lâu hơn để kiểm soát giá cả. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng vì kim loại quý không tạo ra lợi suất.

Dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt đang giúp giảm bớt kỳ vọng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 7, qua đó hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, căng thẳng Trung Đông và giá dầu neo cao vẫn có thể khiến áp lực lạm phát quay trở lại.

Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục giằng co quanh vùng 4.050 USD/ounce. Nhịp phục hồi hiện tại chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng bền vững.