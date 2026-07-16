Gần 1.000 tỷ đồng sắp "chảy" về túi cổ đông Viglacera

Với hơn 448 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viglacera sẽ chi gần 1.000 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông vào tháng 8 tới đây.

HĐQT Tổng công ty Viglacera (Mã: VGC) chốt 29/7 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7.

Tỷ lệ thực hiện là 22%, tức mỗi cổ đông nhận 2.200 đồng. Với hơn 448 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi hơn 985 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Thời gian thanh toán dự kiến diễn ra vào ngày 28/8. Tính đến cuối năm 2025, CTCP Hạ tầng Gelex (Mã: GEL) nắm hơn 50% vốn của Viglacera, dự kiến nhận về gần 500 tỷ đồng cổ tức. Bộ Xây dựng sở hữu hơn 38% vốn sẽ bỏ túi hơn 370 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông Viglacera thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 22%. Sau đợt chi trả này, doanh nghiệp sẽ hoàn tất kế hoạch cổ tức theo nghị quyết đã được thông qua.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần 3.274 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 416 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 321 tỷ đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 15.300 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2025. Ngược lại, kế hoạch lợi nhuận trước thuế ở mức 1.820 tỷ đồng, thấp hơn 17% so với kết quả thực hiện năm trước.

Kế hoạch kinh doanh 2026 của Viglacera. Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Viglacera - cho biết doanh nghiệp xây dựng kế hoạch lợi nhuận thận trọng hơn do dự báo năm nay có nhiều yếu tố bất định.

Theo ông, chiến tranh dẫn đến giá nhiên liệu tăng, kéo theo tất cả các chi phí khác đều tăng. Các ngành nghề của Viglacera đều cần đến nhiên liệu.

Ngoài ra, việc siết tín dụng trong lĩnh vực bất động sản, lãi suất cho vay tăng sẽ ảnh hưởng đến các dự án bất động sản nói chung, kéo theo đó sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng của công ty.

Tuy nhiên, lãnh đạo Viglacera dự báo công ty sẽ vẫn thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra nên các cổ đông có thể yên tâm.