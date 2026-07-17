Công nghệ tiên phong kiến tạo đặc quyền khác biệt tại Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences

Từ công nghệ Autobot đỗ xe tự động đến thang máy chuyên biệt cho siêu xe hay bể bơi nâng hạ sàn tuỳ biến, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences của Sunshine Group đang cho thấy cách tiếp cận mới trong phát triển bất động sản hàng hiệu tại Hà Nội, nơi công nghệ trở thành nền tảng để cá nhân hóa trải nghiệm sống của giới tinh hoa.

Là dự án dẫn đầu phân khúc Branded Residences phía Đông Hà Nội tại Khu đô thị Công viên Công nghệ phần mềm (gần kề sân golf Long Biên và cầu Trần Hưng Đạo), Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences gồm 2 tòa tháp cao 17 tầng với bộ sưu tập hơn 400 Sky Villas. 100% các căn đều sở hữu bể bơi riêng, vườn cảnh tư gia và thang máy riêng theo mật độ 1 căn/thang/tầng. Tuy nhiên, yếu tố khiến dự án thu hút sự quan tâm của thị trường không chỉ nằm ở vị trí hay thương hiệu vận hành quốc tế, mà còn ở việc tích hợp những giải pháp công nghệ vốn rất hiếm xuất hiện trong phân khúc hạng sang tại Việt Nam.

Ban công tùy biến với bể bơi nâng hạ sàn độc đáo

Tại Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences, ban công không còn là phần diện tích phụ trợ mà được xem như một "không gian thứ hai" của căn Sky Villa, với diện tích lớn nhất lên tới 52m2, trong đó bể bơi riêng chiếm 20-30m2 được bố trí liền kề phòng khách thông tầng, ôm trọn tầm nhìn tuyệt đẹp về nội khu xanh mát hoặc hướng về sân golf Long Biên hay hồ điều hòa Harmony. Không chỉ là một khoảng hiên đón nắng hay điểm ngắm toàn cảnh thành phố trải dài đến đường chân trời, đây còn là một không gian giàu tính nghệ thuật, được thiết kế linh hoạt để thích ứng với những nhu cầu tận hưởng rất riêng của mỗi chủ nhân.

Bể bơi ứng dụng công nghệ nâng hạ sàn hiện đại có thể tùy biến thay đổi chức năng sử dụng khi cần

Điểm đặc biệt nằm ở hệ thống bể bơi nâng hạ sàn nhờ ứng dụng công nghệ Movable Pool Floors mang tính tiên phong trong phân khúc hạng sang: Chỉ với một vài thao tác điều khiển, mặt sàn bể có thể nâng lên hoặc hạ xuống theo nhiều cao độ khác nhau, cho phép chủ nhân linh hoạt chuyển đổi công năng ban công theo từng thời điểm sử dụng. Khi hạ xuống, đây là hồ bơi riêng giữa không trung; khi nâng lên ngang mặt sàn, toàn bộ khu vực trở thành sân tiệc, không gian tổ chức sự kiện gia đình, khu vui chơi cho trẻ nhỏ hoặc nơi thư giãn ngoài trời mà vẫn giữ nguyên tầm nhìn rộng mở.

Sky Villas sở hữu bể bơi và vườn riêng với tầm nhìn thoáng rộng, đem lại những phút giây thư giãn dễ chịu

Nhờ đó, trên cùng một diện tích, chủ nhân không bị giới hạn bởi công năng cố định mà được trao toàn quyền định hình những trải nghiệm riêng, để mỗi mét vuông đều phát huy tối đa giá trị.

Hệ thang máy siêu xe kết hợp công nghệ Autobot đỗ xe tự động

Nếu bể bơi nâng hạ biến ban công thành không gian sống đa năng, thì với tầng hầm, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences tiếp tục đưa trải nghiệm Branded Residences lên một cấp độ mới với hệ thang máy chuyên biệt dành cho xe sang, kết hợp công nghệ đỗ xe tự động Autobot đưa xe về đúng slot đỗ đã được định danh, kiến tạo hành trình trở về riêng tư và trọn vẹn. Toàn bộ quy trình được vận hành khép kín, hạn chế tối đa va chạm, tối ưu diện tích giữ xe và nâng cao khả năng bảo vệ những bộ sưu tập xe giá trị.

Với diện tích đỗ xe lên đến 18.907 m² tại tòa Emirates và 14.263,4 m² tại tòa Atlantis, toàn bộ hệ thống được vận hành theo tiêu chuẩn an ninh đa lớp, tích hợp kiểm soát thông minh và quy trình bảo dưỡng chuyên biệt, mang đến trải nghiệm thuận tiện, riêng tư và an toàn cho từng phương tiện.

Hầm để xe ứng dụng công nghệ đỗ xe tự động Autobot, đưa xe về đúng vị trí đã được định danh

Không đơn thuần là giải pháp đỗ xe, đây là một phần trong triết lý kiến tạo không gian sống được cá nhân hóa đến từng chi tiết. Trước đó, những giải pháp đặc biệt dành cho siêu xe như garage định danh hay thang máy đưa xe đến tận cửa nhà từng được đầu tư tại các biểu tượng bất động sản hàng hiệu danh tiếng thế giới. Việc đưa các giải pháp riêng cho siêu xe vào Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences tiếp tục cho thấy xu hướng chăm sóc không chỉ con người mà cả những tài sản giá trị gắn liền với phong cách sống của chủ nhân.

Bên cạnh hệ tiện ích công nghệ tiên tiến, chuẩn sống thượng lưu tại dự án còn được nâng tầm với hệ tiện ích 5 sao được quy hoạch đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa không gian công viên, đường dạo bộ mặt đất và tổ hợp thương mại - chăm sóc sức khỏe toàn diện tại 03 tầng khối đế, kết hợp cùng hệ thống an ninh đa lớp hiện đại và tiêu chuẩn bàn giao cao cấp với các thiết bị hàng đầu châu Âu. Tất cả tạo nên đặc quyền sống biệt lập, tinh tế và chuẩn mực, nơi mỗi Sky Villa trở thành miền an trú đích thực dành riêng cho những chủ nhân.

Được biết, khách hàng mua sản phẩm trong giai đoạn này được hưởng chính sách NobleX Capital với mức lợi ích tài chính 12% sau 12 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị BĐS. Đây là cơ chế linh hoạt cho phép khách hàng có thêm thời gian đánh giá thực tế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sau 24 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS nếu nhận thấy giá trị và tiềm năng tăng trưởng đáp ứng kỳ vọng.