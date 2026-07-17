Chuỗi gym California sắp đóng cửa loạt chi nhánh tại TP HCM và Hà Nội, chây ì BHXH của 550 nhân viên

Tại 30/6/2026, California Fitness & Yoga nằm trong nhóm 100 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 6 tháng của TP HCM, với số tiền trên 6,5 tỷ đồng của 550 lao động.

California Fitness & Yoga dừng hoạt động 5 chi nhánh

Mới đây, trên fanpage của California Fitness & Yoga – chuỗi phòng tập lớn nhất tại Việt Nam cho biết trong thời gian tới sẽ lần lượt dừng hoạt động tại các câu lạc bộ tại TP HCM và Hà Nội, gồm AMU (Phường Tân Sơn Nhì) và GVC (Phường Gò Vấp); PCH (Phường Cầu Giấy) và CPT (Phường Cửa Nam). 4 câu lạc bộ này sẽ dừng hoạt động trong nửa cuối tháng 8/2026 tới đây. Trong khi đó, câu lạc bộ VTC (Vũng Tàu) cũng sẽ sớm đóng cửa.

California Fitness & Yoga cho biết quyết định được đưa ra cùng lúc với việc rà soát về kết thúc thời hạn hợp đồng cho thuê địa điểm, cũng như quy hoạch đầu tư, mô hình vận hành và định hướng phát triển dịch vụ của toàn hệ thống tại khắp các tỉnh, thành chủ lực.

Theo chuỗi phòng gym California, việc điều chỉnh này là một phần của quá trình tái phân bổ nguồn lực, để công ty tập trung đầu tư vào các mô hình trung tâm thế hệ mới, nâng cấp năng lực vận hành, chuẩn hóa trải nghiệm dịch vụ, phát triển nền tảng công nghệ và mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động.

Chuỗi phòng tập California Fitness and Yoga. Ảnh: California Fitness and Yoga.

Việc đóng cửa một số chi nhánh của chuỗi phòng gym California đặt trong bối cảnh doanh nghiệp này đang nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho nhân viên nhiều tháng liền tại TP HCM.

Cụ thể theo danh sách do Bảo hiểm xã hội TP.HCM công bố tính tại 30/6/2026, California Fitness & Yoga nằm trong nhóm 100 đơn vị chậm đóng hơn 6 tháng, với số tiền trên 6,5 tỷ đồng liên quan 550 lao động.

California Fitness & Yoga nằm trong danh sách 100 doanh nghiệp nợ BHXH trên 6 tháng của TP HCM, số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.

Thị trường phòng gym đang ra sao?

Dữ liệu từ Q&Me cho thấy sau nhiều năm mở rộng liên tục, thị trường gym dạng chuỗi tại Việt Nam ghi nhận sự thay đổi đáng kể trong giai đoạn 2025-2026. Từ con số tổng 105 phòng tập năm 2024 xuống còn 88 trong năm 2025, trước khi tăng trở lại lên 93 cơ sở vào năm 2026.

Sự sụt giảm trong năm 2025 diễn ra chủ yếu tại TP HCM và Hà Nội. Tại TP HCM, số lượng cơ sở giảm từ 50 xuống 39, trong khi Hà Nội giảm từ 42 xuống 35.

Theo Q&Me, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhiều chuỗi quy mô nhỏ hoặc ít phổ biến đóng cửa sau giai đoạn thị trường tăng trưởng nhanh trước đó.

Bước sang năm 2026, số lượng phòng gym tăng nhẹ trở lại, chủ yếu nhờ sự mở rộng của các thương hiệu mới và việc một số chuỗi mở thêm cơ sở tại TP HCM. Tuy nhiên, quy mô toàn thị trường vẫn thấp hơn giai đoạn trước năm 2024.

Trong đó, California Fitness & Yoga là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành thể hình cũng như lâu đời tại Việt Nam hoạt động từ năm 2007.

Chuỗi phòng tập này được quản lý bởi Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình Yoga Califonia, với vốn điều lệ 1 triệu USD. Chủ doanh nghiệp là Ever Smart Assets Limited – một công ty có trụ sở ở nước ngoài.

Gia nhập thị trường từ khá sớm, đến nay, theo giới thiệu trên website, doanh nghiệp hiện vận hành trên 30 phòng tập tại 7 tỉnh, thành (cũ), gồm TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Tàu. Chuỗi đang phục vụ khoảng 500.000 hội viên, với 6 triệu lượt tập mỗi năm và đội ngũ gần 6.000 nhân sự.

Theo công ty giới thiệu, về cơ bản, trang thiết bị đầu tư cho phòng tập là đầy đủ với những khu vực tập chuyên biệt. Tuy nhiên, ở mỗi trung tâm sẽ có những thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu khách hàng, tạo ra những trải nghiệm không trùng lặp.

Theo dữ liệu từ Vietdata, hoạt động kinh doanh của chuỗi California Fitness and Yoga chịu ảnh hưởng đáng kể trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 với xu hướng doanh thu suy giảm trong những năm gần đây.

Năm 2021, doanh thu đạt khoảng 931 tỷ đồng, giảm hơn 70 tỷ đồng so với năm trước, đồng thời ghi nhận khoản lỗ lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, theo thông tin từng được công bố trên Forbes, doanh thu của toàn hệ thống này đạt khoảng 75 triệu USD (tương đương 1.600 tỷ đồng) vào năm 2016 và dự kiến vượt 110 triệu USD (khoảng 2.400 tỷ đồng) vào năm 2017.