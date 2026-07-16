Petrolimex ước lãi gần 2.500 tỷ đồng trong quý II

6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận hợp nhất trước thuế Petrolimex đạt 1.960 tỷ đồng, thực hiện 58% kế hoạch năm đặt ra.

Ông Lưu Văn Tuyển – Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – Mã: PLX) - vừa cho biết trong giai đoạn cao điểm tháng 3 và tháng 4, khi nguồn cung quốc tế chịu nhiều sức ép, doanh nghiệp đã chủ động mua bổ sung khoảng 340.000 m³ xăng dầu, nâng tổng lượng tạo nguồn trong tháng 3 lên 1,3 triệu m³, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Nửa đầu năm 2026, tổng sản lượng bán trên toàn hệ thống Petrolimex đạt hơn 10 triệu m³/tấn, bằng 51% kế hoạch và tăng 14% so với cùng kỳ.

Doanh thu hợp nhất đạt 215.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.960 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý I, Petrolimex ghi nhận hơn 98.697 tỷ đồng doanh thu thuần, lỗ trước thuế 495 tỷ đồng. Như vậy, trong quý II, doanh thu ước đạt 116.303 tỷ đồng, lãi trước thuế 2.455 tỷ đồng.

Năm 2026, Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 339.300 tỷ đồng, lãi trước thuế 3.380 tỷ đồng. Như vậy, sau hai quý, doanh nghiệp thực hiện được 58% kế hoạch lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Petrolimex. * là số ước tính.

Tại hội nghị, lãnh đạo Petrolimex cũng cho biết trong nửa đầu năm nay, các lĩnh vực ngoài xăng dầu tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả chung của tập đoàn với lợi nhuận đạt 1.440 tỷ đồng. Một số đơn vị thành viên đạt và vượt tiến độ kế hoạch năm. Hoạt động mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới tại nước ngoài tiếp tục được triển khai.

Petrolimex cũng tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi quan trọng, trong đó triển khai xăng sinh học E10, nhiên liệu tiêu chuẩn Euro 5 trên toàn hệ thống; thúc đẩy chiến lược phát triển Petrolimex Horizon 2030, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng hệ thống dịch vụ.

Đến hết tháng 6, toàn hệ thống có 2.832 cửa hàng kinh doanh xăng E10, sản lượng tiêu thụ trong tháng đạt 473.000 m³.

Petrolimex muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

Mới đây, HĐQT Petrolimex thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, tương đương 23,28 triệu cổ phiếu.

Theo Petrolimex, việc thoái toàn bộ lượng cổ phiếu quỹ này nhằm đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định hiện hành, đồng thời góp phần tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn.

Theo quy định của Luật Chứng khoán, công ty đại chúng phải có tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết được sở hữu bởi ít nhất 100 cổ đông thiểu số.

Hồi tháng 4, Petrolimex cho biết có 43.266 cổ đông. Theo báo cáo thường niên mới nhất, tập đoàn có hai cổ đông lớn là Bộ Tài chính (đại diện vốn nhà nước) và ENEOS, còn lại cổ đông thiểu số nắm tổng cộng 9,42% vốn.

Trong trường hợp bán hết 23,28 triệu cổ phiếu quỹ, tỷ lệ sở hữu của cổ đông thiểu số tăng lên khoảng 11,2%, qua đó đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, khoản mục cổ phiếu quỹ của Petrolimex được ghi nhận với giá trị gần 233 tỷ đồng, tương đương với giá mua bình quân của lượng cổ phiếu này vào khoảng 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tính theo giá chốt phiên 15/7, cổ phiếu PLX dừng tại 36.050 đồng/đơn vị, tương đương 839 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần so với giá vốn của số cổ phiếu quỹ nói trên.