FPT lãi hơn 30 tỷ đồng mỗi ngày

Trong 6 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 26.269 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.714 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 45% và 49% kế hoạch năm.

Tập đoàn FPT (Mã: FPT) vừa công bố sơ bộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu 26.269 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.714 tỷ đồng. Tính trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp lãi hơn 31,5 tỷ đồng.

Năm nay, FPT đặt kế hoạch doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp thực hiện được 45% mục tiêu doanh thu, 49% chỉ tiêu lợi nhuận.

Theo BCTC quý I, FPT ghi nhận 12.479 tỷ đồng doanh thu và 2.803 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, trong quý II, FPT ước đạt 13.790 tỷ đồng doanh thu và 2.911 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

FPT cho biết từ năm 2026, tập đoàn chuyển sang hạch toán khoản đầu tư tại CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom) theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất chỉ ghi nhận phần lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ sở hữu tại FPT Telecom thay vì hợp nhất toàn bộ doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp này như trước đây.

Lợi nhuận trước thuế FPT. * là số ước tính.

Theo FPT, trong nửa đầu năm, khối công nghệ bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong nước và dịch vụ CNTT nước ngoài tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 88% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn, tương đương 23.138 tỷ đồng và 3.314 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 15% và 17% so với cùng kỳ.

Doanh thu mảng dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì tăng trưởng 13%, đạt 18.902 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 24% so với cùng kỳ.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài đạt 9.610 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như AI/Data Analytics, Cybersecurity... Trong đó, doanh thu từ dịch vụ AI/Data Analytics đạt 1.842 tỷ đồng, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ.

Mảng dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 4.236 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 308 tỷ đồng (tăng 100% so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ gia tăng tỷ trọng dịch vụ/phần mềm, đặc biệt từ các cơ hội mở rộng ở cả khối khách hàng tư nhân và khu vực công.

Ngoài ra, FPT cũng cho biết trong nửa đầu năm 2026, FPT thắng thầu 14 dự án với quy mô hơn 10 triệu USD/dự án, doanh thu ký mới mảng dịch vụ CNTT nước ngoài tăng trưởng 32% so với cùng kỳ.