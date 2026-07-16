Tự doanh "thắng lớn", một công ty chứng khoán chuyển lỗ thành lãi

Sau quý đầu năm lỗ đậm hơn 157 tỷ đồng, Chứng khoán EVS bất ngờ báo lãi sau thuế gần 195 tỷ đồng trong quý II.

Theo BCTC quý II/2026, CTCP Chứng khoán EVS (Mã: EVS) ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 281 tỷ đồng, gấp 9 lần so với cùng kỳ nhờ hoạt động tự doanh hiệu quả.

Cụ thể, EVS lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 277 tỷ đồng, gấp hơn 13 lần so với quý II/2025.

Ở chiều ngược lại, lãi từ cho vay và phải thu giảm 51% xuống 2 tỷ đồng. Doanh thu môi giới chứng khoán giảm 78% xuống dưới 1 tỷ đồng, trong khi doanh thu lưu ký chứng khoán đạt 271 triệu đồng, giảm 31%.

Kết quả kinh doanh quý II của EVS. Nguồn: Báo cáo tài chính.

Sau khi trừ đi các chi phí, EVS báo lãi sau thuế hơn 194 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gần 8 tỷ đồng.

Nhờ hoạt động tự doanh hiệu quả, tính chung 6 tháng đầu năm nay, EVS báo lãi sau thuế hơn 37 tỷ đồng. Vì trong quý I, công ty lỗ hơn 157 tỷ đồng, hệ quả từ diễn biến kém sắc của danh mục cổ phiếu nắm giữ, qua đó lọt vào danh sách công ty chứng khoán lỗ nặng nhất thị trường ở thời điểm đó.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu gần 123 tỷ đồng doanh thu hoạt động và gần 6 tỷ đồng lãi sau thuế. Với các kết quả trên, EVS vượt xa kế hoạch năm đề ra.

Thời điểm cuối tháng 6, khoản mục FVTPL của EVS có giá trị ghi sổ 1.351 tỷ đồng. Trong khi giá trị hợp lý ghi nhận gần 1.530 tỷ đồng, tương ứng tạm lãi 179 tỷ đồng. Đây chủ yếu là cổ phiếu niêm yết với giá trị hợp lý hơn 1.350 tỷ đồng nhưng công ty không thuyết minh chi tiết.

Các khoản đầu tư EVS. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Dư nợ cho vay margin và phải trả nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của EVS tính đến cuối quý II gần 75 tỷ đồng. Tiền gửi của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán vượt 43 tỷ đồng.

Chốt phiên 16/7, cổ phiếu EVS tăng kịch trần lên mốc 5.900 đồng/đơn vị với lượng cổ phiếu khớp lệnh tăng đột biến.