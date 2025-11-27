Truyền thông kịp thời, giúp hạn chế tối đa nguy cơ khủng hoảng

Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Nội dung được bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ trong hội nghị tập huấn “Truyền thông chính sách và kỹ năng phát ngôn, cung cấp, xử lý thông tin cho báo chí năm 2025".

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị tập huấn “Truyền thông chính sách và kỹ năng phát ngôn, cung cấp, xử lý thông tin cho báo chí năm 2025" do Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng tổ chức diễn ra sáng 27/11. Ảnh Mai Chi.
Sáng 27/11, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn “Truyền thông chính sách và kỹ năng phát ngôn, cung cấp, xử lý thông tin cho báo chí năm 2025".

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối đến các xã, phường, đặc khu trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hội nghị được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng trang bị kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp, trả lời phỏng vấn, ứng phó với khủng hoảng truyền thông; tăng cường hiệu quả truyền thông chính sách để người dân nắm bắt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Đồng thời là dịp để các đơn vị chia sẻ, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong truyền thông chính sách.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết trong thời gian qua, các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã quan tâm triển khai công tác phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí và truyền thông chính sách theo đúng tinh thần Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong bối cảnh thông tin lan tỏa nhanh chóng, việc cung cấp nguồn tin chính thống, đầy đủ và kịp thời cho báo chí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng xã hội; góp phần hạn chế thông tin sai sự thật, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của người dân, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố.

bao chi 2.png
Quang cảnh hội nghị tập huấn “Truyền thông chính sách và kỹ năng phát ngôn, cung cấp, xử lý thông tin cho báo chí năm 2025" do Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng tổ chức diễn ra sáng 27/11. Ảnh Mai Chi.

Đặc biệt, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy chuyển đổi số hiện nay đang đòi hỏi công tác truyền thông chính sách phải được thực hiện ngày càng chủ động, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Bà Anh Thi kỳ vọng sau hội nghị, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí sẽ được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm đúng mức. Người đứng đầu sẽ chủ động bố trí nguồn lực, triển khai kế hoạch truyền thông bài bản, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh khủng hoảng truyền thông, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nói riêng và của thành phố nói chung.

5 cơ quan nhà nước xuất sắc được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2025 là 5 đại diện tiêu biểu cho hành trình kiến tạo Chính phủ số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển quốc gia số.