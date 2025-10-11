Chủ tịch TCOMIE nói về phần mềm công nghệ đột phá giúp tiết kiệm chi phí cho ngư dân

Chủ tịch Công ty TCOMIE cho biết đơn vị sẽ phát triển “Phần mềm hệ thống Hải trình tàu thuyền” thành ứng dụng đi biển hàng đầu và đón đầu công nghệ vệ tinh tầm thấp để phục vụ tối đa nhu cầu khai thác thuỷ sản của ngư dân.

Đột phá về giải pháp công nghệ giúp tiết kiệm chi phí cho ngư dân

Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2025 do Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí VietTimes tổ chức chiều 8/10 quy tụ hàng trăm đại biểu đến từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên cả nước.

Sau 6 tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp cận hơn 15.000 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tiếp nhận hơn 400 hồ sơ đề cử - con số cao nhất từ trước đến nay. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức đã trao giải cho 49 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, sản phẩm, giải pháp xuất sắc và 3 cá nhân tiêu biểu.

Ông Hoàng Lê Viết Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viễn thông Năng lượng TCOMIE, doanh nghiệp đạt giải ở Hạng mục 3 - Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc với "Phần mềm hệ thống Hải trình tàu thuyền", bày tỏ vui mừng khi sản phẩm được ban tổ chức đánh giá cao và vinh danh tại Giải thưởng.

"Chúng tôi tự hào và vinh dự nhận được Giải thưởng phần mềm chuyển đổi số xuất sắc năm 2025. Đây là sự ghi nhận công sức nỗ lực của cả đội ngũ nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện sản phẩm của Công ty TCOMIE trong 2 năm qua.

Tôi cũng xin vinh danh 2 thành viên đồng sở hữu sản phẩm là thạc sĩ Khoa học Viễn thám Nguyễn Ngọc Hân và nghiên cứu sinh tiến sĩ AI Đồng Việt Hoàng", ông Thắng chia sẻ.

Thông tin thêm về sản phẩm được trao giải, đại diện Công ty TCOMIE cho biết phần mềm Hải trình tàu thuyền đã tạo ra bước đột phá về giải pháp công nghệ khi khai thác chip định vị vệ tinh toàn cầu GNSS ngay trên điện thoại thông minh, ngư dân không phải tốn thêm chi phí mua thiết bị chuyên dụng lên tàu cá, giúp ngư dân có công cụ hiệu quả khi thực hiện khai thác thuỷ sản trên biển.

Bên cạnh đó, phần mềm cũng hỗ trợ cơ quan quản lý có giải pháp chuyển đổi số kịp thời phục vụ truy xuất nguồn gốc, quản lý công tác khai thác, bảo tồn, nguồn lợi thuỷ sản, góp phần hiện đại ngành khai thác thuỷ sản, giúp ngành này phát triển hiệu quả và bền vững hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video. Ông Hoàng Lê Viết Thắng - Chủ tịch Công ty TCOMIE chia sẻ với VietTimes

Mục tiêu 30.000-40.000 tàu cá sử dụng phần mềm

Hướng tới giai đoạn tiếp theo, ông Hoàng Lê Viết Thắng cho biết đội ngũ TCOMIE sẽ tiếp tục hoàn thiện, phát triển thêm các tính năng cần thiết cho ngư dân để trở thành ứng dụng đi biển hàng đầu với khoảng 30.000-40.000 tàu cá sử dụng phần mềm.

"Chính phủ đang thí điểm việc triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp với 600.000 thuê bao, phần mềm của chúng tôi sẽ đón đầu công nghệ này để giúp ngư dân đi biển như dùng "google map" trên bờ; có wifi trực tuyến liên tục để ngoài việc khai thác thuỷ sản còn phục vụ nhu cầu giải trí của ngư dân.

Bên cạnh đó, phần mềm còn ứng dụng công nghệ blockchain để truy xuất nguồn gốc, phục vụ công tác khai thác và xuất khẩu thuỷ sản", Chủ tịch TCOMIE cho hay.