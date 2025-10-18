DIGILIFE và Công ty NPD hợp tác trong lĩnh vực quảng cáo trên hệ thống thông tin số

Ngày 18/10, Công ty CP Truyền thông đa phương tiện Cuộc sống số (DIGILIFE) và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại NPD đã ký kết hợp đồng hợp tác trong việc khai thác thương mại, quảng cáo trên không gian số.

Với việc hợp tác với Công ty NPD, đơn vị có nhiều kinh nghiệm về bán hàng, quảng cáo, Công ty DIGILIFE hy vọng sẽ tối ưu hóa được hiệu quả thương mại từ hệ sinh thái nội dung số mà DIGILIFE và đơn vị trong cùng hệ sinh thái là Công ty CP Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện 5G đang quản lý trên không gian số, với mạng lưới các kênh báo chí, truyền hình trên nền tảng YouTube (Network 5G) hoặc TikTok (MCN Digilife).

Phát biểu trong lễ ký kết, ông Đoàn Hiếu Minh, TGĐ Công ty NPD, tin rằng với Network 5G tập hợp gần 50 kênh YouTube của các báo, đài lớn trong cả nước, trong đó có những kênh YouTube hàng đầu như Truyền hình Công an nhân dân (ANTV, có 8,08 triệu lượt người đăng ký), báo Đại đoàn kết (4,04 triệu lượt người đăng ký), báo Quân đội nhân dân (428 nghìn lượt người đăng ký), Tạp chí điện tử Viettimes (gần 1 triệu lượt người đăng ký), báo Sức khỏe và Đời sống (3,01 triệu lượt người đăng ký), báo Tiền phong (1,1 triệu lượt người đăng ký), Nghệ An TV (2,6 triệu lượt người đăng ký)… bên cạnh MCN TikTok với hàng chục kênh của các cơ quan báo đài, DIGILIFE và 5G có cơ hội vô cùng to lớn để tăng cường giá trị quảng cáo, tăng hiệu quả thương mại trên hệ thống tin tức báo chí chính thống mà 5G Network đang phối hợp quản lý.

Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa - TGĐ Công ty DIGILIFE (bên phải) và ông Đoàn Hiếu Minh - TGĐ Công ty NPD - tại buổi ký kết hợp tác.

Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa – TGĐ Công ty DIGILIFE - chia sẻ dù các kênh báo chí trên network 5G có tổng cộng 80 triệu lượt người đăng ký (subscribe), tạo ra 9 tỷ lượt xem tin tức mỗi năm, nhưng phần khai thác thương mại của công ty vẫn còn yếu, doanh thu chủ yếu đến từ quảng cáo do nền tảng phân phối. Ông tin rằng với sự hợp tác với công ty NPD, đơn vị giàu kinh nghiệm và năng lực kinh doanh quảng cáo, là thành viên của Hiệp hội Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD) và CLB Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam (CSMO), sẽ mở ra những cơ hội to lớn giúp không những DIGILFE mà cả các đối tác báo, đài gia tăng doanh thu, tạo thêm nguồn lực để tái đầu tư vào chất lượng nội dung, góp phần cung cấp cho độc giả, khán giả những thông tin giá trị và hữu ích.

Ông Đoàn Hiếu Minh cho biết Công ty NPD đã nghiên cứu và chuẩn bị đưa ra những gói quảng cáo, tài trợ hấp dẫn, đón đầu mùa mua sắm, tiêu dùng cuối năm, để các đối tác, nhãn hàng có thể quảng cáo hiệu quả trên nguồn tài nguyên thông tin giá trị mà DIGILIFE phân phối trên không gian số, giúp công ty DIGILIFE yên tâm tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi của mình là sản xuất nội dung số và hỗ trợ các báo, đài trong việc nâng cao năng lực truyền thông.