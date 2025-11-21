Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Người dân vùng lũ kích hoạt ngay tính năng này để được hỗ trợ sớm

Anh Lê
Anh Lê
Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại Trung Bộ, tính năng “Bản đồ” trên Zalo SOS hiển thị vị trí và tình trạng của người đang cần hỗ trợ theo thời gian thực.

Trong thời điểm thiên tai bão lũ, việc lực lượng cứu hộ có thể chủ động xác định được địa điểm nơi người dân đang gặp khó khăn sẽ giúp đẩy nhanh công tác cứu hộ, cứu nạn.
Trong thời điểm thiên tai bão lũ, việc lực lượng cứu hộ có thể chủ động xác định được địa điểm nơi người dân đang gặp khó khăn sẽ giúp đẩy nhanh công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ứng phó với tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang diễn ra tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Zalo SOS đã cập nhật tính năng “Bản đồ” hỗ trợ hoạt động kết nối cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.

Khi người dân cần cứu trợ cập nhật vị trí và tình trạng lên bản đồ, lực lượng cứu hộ và người dân xung quanh có thông tin để nhận diện và cập nhật các điểm cần hỗ trợ và phân bổ lực lượng hợp lý. Điều này cũng giúp người gặp nạn tìm được sự giúp đỡ nhanh hơn.

Người dân đang nguy cấp có thể làm theo hướng dẫn để thông tin của mình hiển thị trên "Bản đồ Zalo SOS" giúp lực lượng chức năng và cộng đồng tiếp cận nhanh.

ZALO SOS CẤP TỐC TRIỂN KHAI TÍNH NĂNG MỚI TRONG 24 GIỜ_ RA MẮT BẢN ĐỒ CỨU HỘ KHẨN CẤP CHO NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ1.jpg
Cách cập nhật thông tin trên bản đồ Zalo SOS.

Bước 1: Chia sẻ tình trạng trên Zalo SOS. Các thông tin cần thiết bao gồm vị trí, tình trạng, yêu cầu cứu hộ/cứu trợ.

Bước 2: Thông tin SOS được gửi tự động lên "Bản đồ Zalo SOS" và hiển thị dạng chấm đỏ tại vị trí tương ứng kèm với thông tin tọa độ chi tiết.

Bước 3: Lực lượng chức năng và cộng đồng xung quanh có thể nhận diện điểm báo và sử dụng bộ lọc để xác định những nạn nhân ở gần nhất.

Bước 4: Sau khi hoàn tất cứu trợ, lực lượng cứu hộ sẽ bấm nút "Đánh dấu đã hỗ trợ" để cập nhật trạng thái trường hợp cứu trợ trên bản đồ, chấm đỏ sẽ chuyển thành màu xanh báo hiệu nhiệm vụ đã được xử lý.

Hiện tại, tính năng Zalo SOS sẽ mở tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo ghi nhận, hiện tại một số fanpage của cơ quan đã phát thông tin này để giúp cho công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn đang xảy ra lũ lụt một cách hiệu quả hơn.

Trong thời điểm thiên tai bão lũ diễn ra, duy trì liên lạc và tìm kiếm các thông tin khẩn cấp là những ưu tiên hàng đầu. Zalo SOS có thể là kênh kết nối người dùng đăng tải trạng thái an toàn hoặc khó khăn để người thân nắm được tình hình trong điều kiện liên lạc có khả năng bị gián đoạn, cũng như chia sẻ địa điểm hiện tại cho các đội cứu hộ tiếp cận kịp thời.

